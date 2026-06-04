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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
1 хв

Неочевидне правило «Укрзалізниці»: коли пасажир може залишитися без матраца та подушки

В «Укрзалізниці» пояснили, чому провідниця може відмовити пасажиру в матраці чи подушці.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Коментарі
Потяг

Потяг / © Associated Press

«Укрзалізниця» роз’яснила, чи можуть пасажири користуватися матрацом і подушкою у вагоні, якщо подорожують із власною постільною білизною.

Пояснення з’явилося після посту пасажирки у соцмережах.

Жінка розповіла, що провідниця не дозволила їй користуватися матрацом і подушкою, попри те, що вона мала власний комплект постільної білизни. На її думку, така заборона була безпідставною.

Жінка поскаржилася на провідницю

Жінка поскаржилася на провідницю

У відповідь в Укрзалізниці зазначили, що дії працівниці відповідали чинним правилам перевезень. У компанії нагадали, що матрац, подушка та ковдра належать до постільних речей перевізника і надаються пасажирам лише разом із комплектом постільної білизни Укрзалізниці або в межах послуги, передбаченої для певного вагона.

«Наявність у пасажира власної постільної білизни не є підставою для окремого використання матраца чи подушки вагона, тому вимога провідниці була правомірною», — зазначили в УЗ.

Коментар «Укрзалізниці»

Коментар «Укрзалізниці»

Під дописом пасажирки чимало користувачів підтримали позицію перевізника. Багато хто зазначив, що така вимога діє вже давно і є добре відомою серед пасажирів.

Коментарі користувачів Threads

Коментарі користувачів Threads

коментарі користувачів Threads

коментарі користувачів Threads

Нагадаємо, раніше в УЗ попередили українців про проблеми з квитками влітку. В компанії закликали пасажирів змінювати підхід до планування поїздок.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
164
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