Неочевидне правило «Укрзалізниці»: коли пасажир може залишитися без матраца та подушки

Потяг / © Associated Press

Реклама

«Укрзалізниця» роз’яснила, чи можуть пасажири користуватися матрацом і подушкою у вагоні, якщо подорожують із власною постільною білизною.

Пояснення з’явилося після посту пасажирки у соцмережах.

Жінка розповіла, що провідниця не дозволила їй користуватися матрацом і подушкою, попри те, що вона мала власний комплект постільної білизни. На її думку, така заборона була безпідставною.

Реклама

Жінка поскаржилася на провідницю

У відповідь в Укрзалізниці зазначили, що дії працівниці відповідали чинним правилам перевезень. У компанії нагадали, що матрац, подушка та ковдра належать до постільних речей перевізника і надаються пасажирам лише разом із комплектом постільної білизни Укрзалізниці або в межах послуги, передбаченої для певного вагона.

«Наявність у пасажира власної постільної білизни не є підставою для окремого використання матраца чи подушки вагона, тому вимога провідниці була правомірною», — зазначили в УЗ.

Коментар «Укрзалізниці»

Під дописом пасажирки чимало користувачів підтримали позицію перевізника. Багато хто зазначив, що така вимога діє вже давно і є добре відомою серед пасажирів.

Коментарі користувачів Threads

коментарі користувачів Threads

Нагадаємо, раніше в УЗ попередили українців про проблеми з квитками влітку. В компанії закликали пасажирів змінювати підхід до планування поїздок.

Реклама

Новини партнерів