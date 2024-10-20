Неочікувана відповідь 3-й ОШБР від 47-ї ОМБ: чия ідея перемогла (відео)

У 47-й окремій механізованій бригаді "відповіли" на рекламу Третьої штурмової бригади. Остання в рамках популяризації рекрутингу зіштовхнулася з критикою.

Відповідне відео 47-ма окрема механізована бригада опублікувала у Мережі.

"Нам здається, що ви забули, як має виглядати реклама Збройних сил України", - написали у бригаді.

У бригаді зазначили, що актора з легендарного ролику 20-ти річної давнини звати Віктор і зараз він служить в 47 окремій механізованій бригаді.

"Як і тоді, знову закликає на контракт. Але якщо контракт, то тільки в Мáґурі. Хто не зрозумів про що ми — дивіться тут", - підписали відео автори.

У 47 окремій механізованій бригаді "відповіли" на скандальну рекламу Третьої штурмової бригади

Що передувало

ТСН.ua з'ясовував, чому відома Третя штурмова бригада наразилася на хвилю критики.

Справа в тому, що на більшості рекламних плакатів зображені жінки з військовими чи без них і написано: "Я люблю Третю штурмову". На плакатах одна дівчина обіймає військового, сидячи попереду нього на мотоциклі, в іншої військовий віддзеркалюється в сонцезахисних окулярах, третя дівчина з оголеним животом лежить у військового на колінах.

Як пояснили у самій бригаді, вони очікували, що ця кампанія викличе суперечки, але сподівалися, що увага піде їм на користь.

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