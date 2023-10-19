Неочікувана знахідка: на Житомирщині чоловік шукав гриби, а знайшов небезпечний “скарб” (фото)

У Радомишльській громаді на Житомирщині 18 жовтня гостював 60-річний житель Київщини. Чоловік вирушив на “тихе полювання” до лісу, де й натрапив на “схрон”. Зрозумівши, що саме він знайшов, одразу ж повідомив правоохоронців про це.

Про це в четвер, 19 жовтня, повідомила Поліція Житомирської області.

“На місці події працювали слідчо-оперативна група відділення поліції № 3 (Радомишль) Житомирського райуправління та поліцейські-вибухотехніки”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці нарахували понад 700 патронів, більше десятка різних гранатних пострілів, понад два десятки артилерійських пострілів, металеві ящики з боєприпасами, метальний заряд до артилерійського пострілу, близько 16 снарядів різного калібру, ще 4 постріли та 3 фрагменти снарядів.

Знахідка грибника на Житомирщині / Facebook

Поліцейські-вибухотехніки виявили сліди корозії та механічні пошкодження на боєприпасах, тож вони становили особливу небезпеку та підлягали знищенню на місці. Відтак фахівці ліквідували виявлене.

Нині слідчі встановлюють походження боєприпасів у межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Тож поліцейські нагадують, що при виявленні будь-яких предметів, які можуть становити небезпеку, дотримуйте таких рекомендацій:

не підходьте до підозрілої знахідки, нічого не торкайтеся та не пересувайте;

не користуйтеся безпосередньо поблизу знахідки засобами мобільного зв’язку, адже це може спровокувати вибух;

обережно відійдіть на безпечну відстань (бажано, не менше 800 м). Якщо є можливість, сховайтеся за будівлею або іншою захисною перешкодою;

повідомте про своє місцеперебування до поліції чи рятувальникам за телефонами 101, 102;

дочекайтеся прибуття фахівців, вкажіть місце знахідки;

в разі необхідності відлучитися, позначте місце знахідки зламаними гілками, камінцями, зав’яжіть яскраву ганчірку чи скористайтеся іншими доступними способами.

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