Неочікуване рішення: Кабмін змінив перелік документів для відстрочки від мобілізації

Рішення стосується доглядальників за особами з інвалідністю II групи.

Уряд прибрав з переліку документів, необхідних для надання відстрочки від мобілізації, довідку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) про потребу в постійному догляді за особами з інвалідністю II групи.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Вони нарешті прибрали з умов надання відстрочки доглядачам за особами з інвалідністю II групи обов’язкову наявність висновку ЛКК", - написав нардеп.

Гончаренко пояснив, що в законі про мобілізацію відсутня норма про необхідність надання цієї довідки для отримання відстрочки, але "уряд її вигадав".

"Після всіх звернень нарешті Кабмін зрозумів, що треба виправляти свою помилку", - зазначив народний обранець.

Нагадаємо, уряд подовжив відстрочки від мобілізації. Відстрочки працівників, які отримали "бронь" від Мінекономіки, автоматично подовжено ще на три місяці.

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