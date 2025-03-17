Неочікуваний прогноз погоди на 18 березня: синоптикиня розповіла, на що чекати

В Україні 18 березня очікується один із найбільш холодних днів цього тижня. Ніч буде морозною, з температурами від -1 до -6 градусів, а на заході країни температура може знизитися навіть до -8 градусів. Трохи тепліше буде на півдні та південному сході, де температура коливатиметься в межах 0+3 градуси.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

Вдень температура не підніметься вище +2+5 градусів, тому теплі куртки та шапки будуть обов'язковими. Крім того, сильний північно-західний вітер, пориви якого можуть сягати 15-20 метрів на секунду, значно знижуватиме відчуття тепла, роблячи день ще більш некомфортним.

Щодо опадів, то в Києві та більшості центральних областей буде сухо. На Сумщині можливий сніг, а на південному заході, в Криму та Приазов'ї — дощ. Вночі в Києві температура впаде до -3-5 градусів, а вдень термометр покаже лише +2+4 градуси.

Цей день, без сумніву, не буде комфортним, тому не забувайте вдягатися тепло, щоб уникнути застуд. Втім, вже в середу температура почне підійматися, і від 20 березня в Україні нарешті настане справжнє весняне тепло.

Нагадаємо, раніше метеорологиня розповіла про те, яким буде літо 2025.

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