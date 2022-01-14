Неодноразово глумився з дитини в гаражі: на Волині 63-річний пенсіонер ґвалтував 7-річну дівчинку

Неодноразово глумився з дитини в гаражі: на Волині 63-річний пенсіонер ґвалтував 7-річну дівчинку

Зараз зловмисник очікує на суд.

У Волинській області судитимуть 63-річного жителя селища Благодатне, який ґвалтував 7-річну дівчинку. Прокуратура скерувала до суду відповідний обвинувальний акт.

Про це повідомляє прокуратура Волинської області.

Чоловіка звинувачують у зґвалтуванні дитини та вчинення щодо неї розпусних дій (ч.4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України).

Слідство встановило, що з червня по серпень 2021 року пенсіонер неодноразово глумився з дитини в себе в гаражі.

Зараз підозрюваний перебуває під вартою. Його долю вирішуватиме суд.

Нагадаємо, що у Київській області до 7 та 9 років позбавлення волі засудили двох чоловіків, які напали, зґвалтували та сексуально познущались з перехожої. Один із ґвалтівників був інфікований ВІЛ-інфекцією та знав про це.

Читайте також: