Неодноразово глумився з дитини в гаражі: на Волині 63-річний пенсіонер ґвалтував 7-річну дівчинку

Зараз зловмисник очікує на суд.
У Волинській області судитимуть 63-річного жителя селища Благодатне, який ґвалтував 7-річну дівчинку. Прокуратура скерувала до суду відповідний обвинувальний акт.
Про це повідомляє прокуратура Волинської області.
Чоловіка звинувачують у зґвалтуванні дитини та вчинення щодо неї розпусних дій (ч.4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України).
Слідство встановило, що з червня по серпень 2021 року пенсіонер неодноразово глумився з дитини в себе в гаражі.
Зараз підозрюваний перебуває під вартою. Його долю вирішуватиме суд.
Нагадаємо, що у Київській області до 7 та 9 років позбавлення волі засудили двох чоловіків, які напали, зґвалтували та сексуально познущались з перехожої. Один із ґвалтівників був інфікований ВІЛ-інфекцією та знав про це.
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