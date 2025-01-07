Неодноразово ґвалтував 10-річну дівчинку: на Одещині затримано педофіла

Зловмисник тричі організував зустрічі з дівчинкою у віддалених безлюдних місцях і вчиняв щодо неї сексуальне насильство.

В Одесі 38-річний чоловік познайомився з 10-річною дівчинкою у Telegram. Усвідомлюючи її вік, чоловік представився 12-річним хлопцем, аби завоювати довіру дитини та розпочати з нею спілкування.

Про це повідомили у Одеській обласній прокуратурі.

"У ході спілкування він надсилав дитині зображення та відеопродукцію порнографічного характеру, а також, здійснюючи психологічний вплив на дівчинку, з метою приховування факту їх спілкування від батьків, намагався вмовити її зустрітись", – йдеться в повідомленні.

Також читайте Чоловік хвалить незнайомців на вулиці за гроші: скільки він заробляє

До поліції звернулася мама дівчинки, яка виявила у мобільному телефоні дочки порнографічні фото і відео. Підозрюваного розшукали в Умані на Черкащині, де він колись жив. Виявилося, що там його судять за аналогічні злочини.

Затриманому повідомили про підозру у поширенні порнографії серед неповнолітніх та сексуальному насильстві щодо дитини. Наразі він перебуває під вартою. Якщо суд визнає його винним, чоловікові загрожує до 15 років або навіть довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві до 12 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який зґвалтував малолітню сусідку.

Читайте також: