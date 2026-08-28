Неодруженим чоловікам хочуть дати відстрочку від мобілізації: що пропонують у новій петиції

Весілля / © Pexels

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В Україні у новій петиції пропонують надати неодруженим чоловікам без дітей відстрочку від мобілізації, щоб вони мали змогу створити сім’ю. Автор петиції вважає, що це може допомогти зменшити демографічні втрати в Україні.

Про це йдеться у петиції №41/010772-26еп «Про надання тимчасової відстрочки від мобілізації неодруженим чоловікам без дітей задля справедливого демографічного відновлення України».

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Автор пропонує внести зміни до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» і закріпити право на тимчасову відстрочку для таких військовозобов’язаних чоловіків. Збір підписів під петицією стартував 27 серпня. До завершення збору залишається 91 день.

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У тексті петиції йдеться, що це дасть чоловікам цієї категорії час для створення сім’ї та народження дітей. Право на відстрочку пропонують перевіряти за даними державних реєстрів. Зокрема, інформацією про шлюб та наявність дітей для запобігання корупційним зловживанням.

Один з аргументів такої пропозиції — необхідність зберегти людський і професійний потенціал України на тлі демографічної кризи. Окрім того, вважає автор, має бути і соціальна справедливість. Йдеться про те, що молодих чоловіків без дітей можуть мобілізувати, а батьки трьох і більше дітей мають право на відстрочку.

«Виникає ситуація, за якої молодий чоловік без власної родини ризикує життям задля захисту майбутнього чужих сімей, не маючи при цьому власної. Спроби підкреслити особливий статус багатодітних створюють викривлену логіку: нібито життя чоловіка без дітей або з однією дитиною має меншу цінність для держави, ніж життя батька трьох дітей», — йдеться у тексті петиції.

Відстрочка за новонароджену дитину

У Верховній Раді пропонують надавати відстрочку чоловікам із дитиною до року. Втім, це не поширюється на чоловіків, які вже проходять військову службу. Якщо під час служби у чоловіка народжується дитина, сам факт народження малюка не дає йому права на передбачену проєктом річну відстрочку.

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Водночас рідні та близькі, чиї чоловіки й жінки служать у війську, обурені такою ініціативою. Їх також підтримують інші українці та закликають владу нарешті подумати про демобілізацію.

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