Неофіційні доходи, подарунки, нерухомість: за що 2022 року українці будуть сплачувати податки

2022 року податкова почне використовувати непрямі способи податкового контролю незадекларованих доходів. А це означає, що рано чи пізно українців змусять сплатити податок навіть за старий прибуток. Що про це відомо: читайте в матеріалі ТСН.ua.

Наразі відомо, що податкова служба України почне перевіряти офіційні доходи українців та порівнювати їх з витратами. Якщо будуть помітні незадекларовані доходи і людина не зможе підтвердити походження цих коштів, змусять сплатити податок.

Податковий контроль 2022 року: що перевірятимуть

На першому етапі перевірятимуть наступні доходи громадян:

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незалежна професійна діяльність (якщо ви працюєте вдома і не декларуєте доходи);

доходи, які людина отримала від неофіційного роботодавця;

надходження коштів з-за кордону;

дохід з нерухомого майна, яке було здане в оренду;

прибуток від інвестицій;

подарунки у вигляді коштів;

кредити та борги, які були прощені (в тому випадку, коли сума перевищує ¼ мінімальної заробітної плати);

кошти, отримані від продажу продукції тваринництва (якщо сума перевищила 50 мінімальних заробітних плат);

кошти від нецільової допомоги та благодійництва;

гроші, отримані від продажу нерухомості.

За дрібні активи податки платити не доведеться. В цей перелік можна віднести житлову нерухомість з площею менше 120 м2, автомобіль (якщо він один в сім’ї), заощадження на суму до 400 тисяч грн.

Скільки доведеться заплатити за незадекларовані доходи

Скільки доведеться заплатити за незадекларовані доходи / Pexels

Якщо під час податкового контролю у громадянина знайдуть неофіційні доходи, які не були задекларовані, і він не зможе пояснити їх походження, потрібно подати так звану “нульову декларацію” до вересня 2022 року.

Якщо цього не зробити, доведеться платити:

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5% з нерухомості, автомобіля, валюти, майна юридичних осіб, права інтелектуальної власності;

2,5% з ОВДП (Облігації внутрішньої державної позики України — державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку);

10% з іншої власності.

Варто звернути увагу, щоб легалізувати гроші потрібно щонайменше на 1 рік покласти їх на банківський рахунок. Якщо цього не зробити, то вони зможуть попасти під “непрямі способи контролю податкової служби” і ними вже не можна буде скористатися. Якщо ж у власності є нелегалізований будинок, забирати його ніхто не буде. Але при необхідності чи бажанні продати цю нерухомість, доведеться сплачувати податок згідно з правилами Податкового кодексу України.