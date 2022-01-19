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Неофіційні доходи, подарунки, нерухомість: за що 2022 року українці будуть сплачувати податки

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Неофіційні доходи, подарунки, нерухомість: за що 2022 року українці будуть сплачувати податки

Неофіційні доходи, подарунки, нерухомість: за що 2022 року українці будуть сплачувати податки / Pexels

2022 року податкова почне використовувати непрямі способи податкового контролю незадекларованих доходів. А це означає, що рано чи пізно українців змусять сплатити податок навіть за старий прибуток. Що про це відомо: читайте в матеріалі ТСН.ua.

Наразі відомо, що податкова служба України почне перевіряти офіційні доходи українців та порівнювати їх з витратами. Якщо будуть помітні незадекларовані доходи і людина не зможе підтвердити походження цих коштів, змусять сплатити податок. 

Податковий контроль 2022 року: що перевірятимуть

На першому етапі перевірятимуть наступні доходи громадян:

  • незалежна професійна діяльність (якщо ви працюєте вдома і не декларуєте доходи);
  • доходи, які людина отримала від неофіційного роботодавця;
  • надходження коштів з-за кордону;
  • дохід з нерухомого майна, яке було здане в оренду;
  • прибуток від інвестицій;
  • подарунки у вигляді коштів;
  • кредити та борги, які були прощені (в тому випадку, коли сума перевищує ¼ мінімальної заробітної плати);
  • кошти, отримані від продажу продукції тваринництва (якщо сума перевищила 50 мінімальних заробітних плат);
  • кошти від нецільової допомоги та благодійництва;
  • гроші, отримані від продажу нерухомості.

За дрібні активи податки платити не доведеться. В цей перелік можна віднести житлову нерухомість з площею менше 120 м2, автомобіль (якщо він один в сім’ї), заощадження на суму до 400 тисяч грн.

Скільки доведеться заплатити за незадекларовані доходи

Скільки доведеться заплатити за незадекларовані доходи / © Pexels
Скільки доведеться заплатити за незадекларовані доходи / Pexels

Якщо під час податкового контролю у громадянина знайдуть неофіційні доходи, які не були задекларовані, і він не зможе пояснити їх походження, потрібно подати так звану “нульову декларацію до вересня 2022 року.

Якщо цього не зробити, доведеться платити:

  • 5% з нерухомості, автомобіля, валюти, майна юридичних осіб, права інтелектуальної власності;
  • 2,5% з ОВДП (Облігації внутрішньої державної позики України — державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку);
  • 10% з іншої власності.

Варто звернути увагу, щоб легалізувати гроші потрібно щонайменше на 1 рік покласти їх на банківський рахунок. Якщо цього не зробити, то вони зможуть попасти під “непрямі способи контролю податкової служби” і ними вже не можна буде скористатися. Якщо ж у власності є нелегалізований будинок, забирати його ніхто не буде. Але при необхідності чи бажанні продати цю нерухомість, доведеться сплачувати податок згідно з правилами Податкового кодексу України.

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