Неоновлення даних: юрист повідомив, як можна уникнути штрафів

Військовозобов'язані, які не оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, можуть отримати адмінвідповідальність за порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку. Втім, людину також можуть оголосити у розшук.

Про це повідомив юрист із військового права LCF Law Group Володимир Романчук в коментарі OBOZ.UA.

"Ця відповідальність (адміністративна - Ред.) може наступати синхронно з оголошенням людини в розшук", - каже експерт.

Санкція статті також передбачає від 17 тис. до 25,5 тис. гривень штрафу для фізичних осіб, позбавлення права керувати транспортним засобом, або до 59 тис. гривень штрафу для юридичних і посадових осіб.

Юрист вважає, що громадянам, які розпочали процес оновлення, але не встигли зробити це у термін, навряд чи виписуватимуть штрафи.

"Швидше за все, притягуватимуться до відповідальності особи, які повністю ігнорують свій обов'язок", – припустив Романчук.

Нагадаємо, речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін повідомив, яке покарання загрожує за неявку до ТЦК за повісткою. Так, якщо громадянин порушує правила мобілізації та військового обліку, на нього накладають штраф.

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