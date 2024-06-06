Неординарний спосіб: як окупант намагався перемогти дрон ЗСУ (відео)

Солдати ворожої армії продовжують демонструвати свою "кмітливість".
Так, окупант намагався перемогти український дрон-камікадзе за допомогою каміння. Очікувано, що закінчилося це для нього доволі сумно.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
"Російський військовослужбовець вибрав найшвидший спосіб ліквідації з усіх можливих, вступаючи у нерівний бій на відкритій місцевості з операторами 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців", – зазначив він.
Нагадаємо, станом на ранок 6 червня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 515 000 військовослужбовців. За добу знищено 1300 окупантів.
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