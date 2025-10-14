- Дата публікації
Непередбачувані удари "Кинджалами" по Україні: експерт оцінив рівень небезпеки
Для розміщення літаків, які несуть ракетне озброєння X-47, потрібна належна інфраструктура.
Армія РФ розосереджує свої засоби, щоб вивести їх з-під удару. Тому з’явилася потреба у складному маневрі — дозаправлення в повітрі.
Про це в ефірі «КИЇВ24» Вадим Кушніков, оглядач порталу Мілітарний.
«Що стосується саме раннього виявлення, то, дійсно, тут ми в комплексі разом з нашими західними партнерами, які теж надають нам інформацію про повітряні цілі та загрози з боку повітряних сил РФ, ми можемо аналізувати на досить велику глибину», — зазначає він.
Якщо говорити про появу у певних непередбачуваних районах, додає він, то наземна інфраструктура для носіїв ракетного озброєння Х-47, є доволі специфічною. Не кожен аеродром у Росії придатний для того, щоб розміщувати подібні літаки. Тому цей перелік він теж є вичерпним і доволі таки обмеженим.
Раніше журналісти Kyiv Post написали, що Україні можуть загрожувати непередбачувані удари. Річ у тім, що противник вдається до дозаправлення МіГ-31 у повітрі, а ці винищувачі, як відомо, є носіями гіперзвукових ракет «Кинджал». Такий підхід дозволяє діяти на більшій дистанції.
Про це свідчать кадри МіГ-31К/Л із ракетою Х-47М2 «Кинджал» та літаком-заправником Іл-78 (Midas), які опублікував у соцмережі X військовий аналітик OSINT Warfare. Ймовірно, фото зроблене над територією Росії.