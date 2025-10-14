ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
1 хв

Непередбачувані удари "Кинджалами" по Україні: експерт оцінив рівень небезпеки

Для розміщення літаків, які несуть ракетне озброєння X-47, потрібна належна інфраструктура.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
МіГ-31 з "Кинджалом"

МіГ-31 з "Кинджалом" / © із соцмереж

Армія РФ розосереджує свої засоби, щоб вивести їх з-під удару. Тому з’явилася потреба у складному маневрі — дозаправлення в повітрі.

Про це в ефірі «КИЇВ24» Вадим Кушніков, оглядач порталу Мілітарний.

«Що стосується саме раннього виявлення, то, дійсно, тут ми в комплексі разом з нашими західними партнерами, які теж надають нам інформацію про повітряні цілі та загрози з боку повітряних сил РФ, ми можемо аналізувати на досить велику глибину», — зазначає він.

Якщо говорити про появу у певних непередбачуваних районах, додає він, то наземна інфраструктура для носіїв ракетного озброєння Х-47, є доволі специфічною. Не кожен аеродром у Росії придатний для того, щоб розміщувати подібні літаки. Тому цей перелік він теж є вичерпним і доволі таки обмеженим.

Раніше журналісти Kyiv Post написали, що Україні можуть загрожувати непередбачувані удари. Річ у тім, що противник вдається до дозаправлення МіГ-31 у повітрі, а ці винищувачі, як відомо, є носіями гіперзвукових ракет «Кинджал». Такий підхід дозволяє діяти на більшій дистанції.

Про це свідчать кадри МіГ-31К/Л із ракетою Х-47М2 «Кинджал» та літаком-заправником Іл-78 (Midas), які опублікував у соцмережі X військовий аналітик OSINT Warfare. Ймовірно, фото зроблене над територією Росії.

Дата публікації
Кількість переглядів
29
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie