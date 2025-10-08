Війна в Україні / © ТСН.ua

Військових ремонтного батальйону Львівської 125-ї важкої механізованої бригади, які нещодавно протестували проти їх переведення без підготовки до штурмового підрозділу і погрожували піти у масове СЗЧ, відправили «копати окопи» до міста Куп’янська на Харківщині. Однак на місці їм наказали зайняти вогневі позиції та вести оборону.

Про це йдеться у колективному зверненні військовослужбовців колишнього 219 окремого батальйону, який став рембатом 125-ї окремої важкої механізованої бригади СВ ЗСУ.

«Наголошувалось, що „окопи“ будуть в десяти кілометрах від лінії бойового зіткнення, що перед відповідним районом вже знаходиться купа військ, починаючи від особового складу батальйону безпілотних систем 125 овмбр… закінчуючи „більш підготовленими підрозділами“. До списку потенційних „копачів“ потрапили практично всі — ремонтники всіх напрямків, водії, зв’язківці, кухарі тощо», — йдеться в заяві військових.

За їхніми словами, під час заведення на позиції загинув один з найкращих пілотів БпЛА колишнього 219 батальйону, а нині військовослужбовець батальйону безпілотних систем, молодший сержант Назар Микитинський («Компас»), ще троє військовослужбовців отримали поранення різного ступеню важкості.

Бійці рембату виконали наказ і зайшли у визначений район.

«Однак тут з’являються нові нюанси: про копання вже мова не йде, а йдеться про зайняття вогневих позицій, встановлення інженерних загороджень, ведення оборони, рейдові дії спільно з представниками „більш підготовлених підрозділів“. Доводи про кухарів і решту фахівців, які просто не мають відповідної підготовки, тим більше підготовки до дій в умовах міської забудови (про бойове злагодження вже навіть і не йдеться) до уваги не приймаються», — -пишуть у своєму зверненні військові.

За їхніми словами, 5 жовтня під час висування для зайняття чергового спостережного пункту, група, до якої входили представники рембату потрапила під автоматний вогонь ворога, у стрілецькому бою двоє військових отримали поранення.

«10 кілометрів від „нуля“, розвідувальне забезпечення, снайперське прикриття, виявилося черговим обманом», — йдеться у зверненні.

Військові додали, що один із поранених, старший водій взводу забезпечення рембату Олександр Безсмертний («Черкаси») від отриманих поранень помер під час евакуації.

«Евакуації, яка всупереч всьому, була здійснена силами самого рембату на старому корчі, через пів міста під ворожими дронами… Якби медики зустріли наш евак не на останньому кілометрі до стабпункту, а хоча б трішечки раніше, людина, яка будучи фахівцем у своїй справі, обмежено-придатним за станом здоров’я, вийшла на виконання поставленої задачі, будучи впевненою, що все буде відбуватися саме так, як наобіцяла 125 овмбр залишилась б живою», — стверджують у зверненні.

Бійці рембату заявили, що розуміють, що в теперішній ситуації передові підрозділи чіпляються за кожного, хто виявив бажання служити.

«Але як переконати людину, яка виявила таке бажання, якщо в нього, немає жодної впевненості в тому, що підписавши контракт на пілота БпЛА чи фахівця з ремонту радіо-електронного обладнання він не опиниться десь „в 10 кілометрах“ від фронту із задачами, ніяк не пов’язаними з його фахом?» — риторично запитують у зверненні.

Нагадаємо, нещодавно розгорівся скандал із розформуванням підрозділу ДК 8 у складі Держприкордонслужби, який завдавав ударів безпілотниками вглиб російської території.

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що розформування підрозділу Юрія Касьяновавідбулося через відсутність результативності команди.