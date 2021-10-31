Неподалік Харкова пасажирський потяг врізався у автівку на залізничному переїзді

Водійку доправили до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги
У селі Максимівка Богодухівського району на залізничному переїзді потяг зіткнувся з автомобілем Mitsubishi Pajero.
Про це 31 жовтня повідомили в управлінні Національної поліції Харківської області.
Жінка за кермом позашляховика виїхала на переїзд на заборонений сигнал світлофора з увімкненою звуковою сигналізацією, через що в машину врізався пасажирський потяг сполученням Лисичанськ-Ужгород.
Внаслідок зіткнення постраждалу жінку доправили до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Її стан не уточнюється.
Нагадаємо, 29 жовтня, на приміському залізничному вокзалі у Львові сталася пожежа у вагоні потяга. Займання виникло приблизно о 12:20 год.