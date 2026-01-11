ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1069
2 хв

Неподалік кордону з Польщею сталася смертельна аварія: дорогу перекрито - що відомо

В ДТП загинула одна з пасажирок мікроавтобуса.

Олена Капнік
Аварія.

Аварія

У неділю, 11 січня, біля Краківця Львівській області неподалік з кордоном Польщі сталася смертельна аварія. Дорогу перекрито.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівської області.

«На 67 км + 700 м автодороги М-10 Львів-Краківець, поблизу населеного пункту Краківець, відбулась дорожньо-транспортна пригода з потерпілими», — наголосили у повідомленні.

Наразі на місці аварії працюють спеціальні служби. Правоохоронці наголосили, що дорогу було перекрито. Патрульні забезпечують об’їзд автозаправною станцією.

Деталі аварії неподалік кордону

Поліція Львівщини уточнила, що мікроавтобус Mercedes-Вenz зіткнувся з вантажівкою.

Від отриманих травм 34-річна пасажирка буса загинула на місці події. П’ятеро осіб віком від 18 до 61 року, які були в салоні, отримали тілесні ушкодження. Потерпілі опинилися у лікарні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає позбавлення волі на три-вісім років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

ФОТО

Внаслідок зіткнення мікроавтобуса й вантажівки загинула одна людина, п’ять осіб отримали травми. / © Поліція Львівської області

Дорожньо-транспортна пригода сталася у селищі Краковець Яворівського району. / © Поліція Львівської області

Внаслідок зіткнення мікроавтобуса й вантажівки загинула одна людина, п’ять осіб отримали травми. / © Поліція Львівської області

Внаслідок зіткнення мікроавтобуса й вантажівки загинула одна людина, п’ять осіб отримали травми. / © Патрульна поліція Львівської області у Telegram

Дорожньо-транспортна пригода сталася у селищі Краковець Яворівського району. / © Патрульна поліція Львівської області у Telegram

Як повідомлялося, у Фінляндії автобус з українцями з’їхав у кювет. За інформацією правоохоронців, транспортний засіб в’їхав на розв’язку на занадто високій швидкості. Ніхто з пасажирів не постраждав. Наразі поліція проводить перевірку обставин інциденту та уточнює деталі.

