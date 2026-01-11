- Дата публікації
Неподалік кордону з Польщею сталася смертельна аварія: дорогу перекрито - що відомо
В ДТП загинула одна з пасажирок мікроавтобуса.
У неділю, 11 січня, біля Краківця Львівській області неподалік з кордоном Польщі сталася смертельна аварія. Дорогу перекрито.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівської області.
«На 67 км + 700 м автодороги М-10 Львів-Краківець, поблизу населеного пункту Краківець, відбулась дорожньо-транспортна пригода з потерпілими», — наголосили у повідомленні.
Наразі на місці аварії працюють спеціальні служби. Правоохоронці наголосили, що дорогу було перекрито. Патрульні забезпечують об’їзд автозаправною станцією.
Деталі аварії неподалік кордону
Поліція Львівщини уточнила, що мікроавтобус Mercedes-Вenz зіткнувся з вантажівкою.
Від отриманих травм 34-річна пасажирка буса загинула на місці події. П’ятеро осіб віком від 18 до 61 року, які були в салоні, отримали тілесні ушкодження. Потерпілі опинилися у лікарні.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає позбавлення волі на три-вісім років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.
Як повідомлялося, у Фінляндії автобус з українцями з’їхав у кювет. За інформацією правоохоронців, транспортний засіб в’їхав на розв’язку на занадто високій швидкості. Ніхто з пасажирів не постраждав. Наразі поліція проводить перевірку обставин інциденту та уточнює деталі.