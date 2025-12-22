- Дата публікації
Неподалік Коростеня зійшли з колій вантажний і пасажирський поїзди: є травмовані, рух обмежено
Неподалік Коростеня зійшли з колій вантажний і пасажирський поїзди: травмовано машиніста та його помічника, рух низки рейсів Укрзалізниця обмежено й перенаправлено об’їзними маршрутами.
Неподалік Коростеня сталася залізнична аварія за участі вантажного та пасажирського поїздів.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
За попередніми даними, спершу з колій зійшов вантажний поїзд. Через «негабарит» на суміжній колії локомотивна бригада пасажирського поїзда №45/46 Харків — Ужгород була змушена екстрено зупинити рух, унаслідок чого з рейок зійшов і локомотив пасажирського складу.
Серед пасажирів обійшлося без серйозних травм. Водночас одна жінка зазнала порізу склом — їй надали допомогу на місці. Натомість травмовано машиніста та його помічника з бригади вантажного поїзда — обох госпіталізували.
Через аварію рух поїздів на цій ділянці зазнав суттєвих змін. Поїзд №45/46 Харків — Ужгород відвели на сусідню станцію та скеровують об’їзним маршрутом, затримка може перевищити три години. Також низку поїздів перенаправляють через Шепетівку, Козятин і Фастів.
Через Фастів замість Коростеня курсуватимуть поїзди:
№1/123 Харків — Івано-Франківськ, Ворохта
№44/50 Івано-Франківськ — Черкаси
№92 Львів — Київ
№30 Ужгород — Київ
№8/150 Чернівці — Київ
№52 Перемишль — Київ
№68/20 Варшава, Холм — Київ
№108 Солотвино — Київ
Поїзд №98 Ковель — Київ як виняток пропустять через Житомир — тут затримка буде меншою.
На станції Шепетівка організували пересадку пасажирів на приміський шатл у напрямку Коростеня та у зворотному напрямку. Детальніше про зміни у приміському русі повідомляють на каналі «Укрзалізниця: приміські поїзди».
В Укрзалізниці запевнили, що працюють над якнайшвидшим відновленням руху на пошкодженій ділянці та мінімізацією затримок для поїздів, які тимчасово курсують в об’їзд.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти 6 грудня росіяни знищили вокзал у Фастові, який є важливим залізничним вузлом, через який курсували поїзди зокрема й далекого сполучення.