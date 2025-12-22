ТСН у соціальних мережах

Неподалік Коростеня зійшли з колій вантажний і пасажирський поїзди: є травмовані, рух обмежено

Неподалік Коростеня зійшли з колій вантажний і пасажирський поїзди: травмовано машиніста та його помічника, рух низки рейсів Укрзалізниця обмежено й перенаправлено об’їзними маршрутами.

Олена Кузьмич
Неподалік Коростеня сталася залізнична аварія за участі вантажного та пасажирського поїздів.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

За попередніми даними, спершу з колій зійшов вантажний поїзд. Через «негабарит» на суміжній колії локомотивна бригада пасажирського поїзда №45/46 Харків — Ужгород була змушена екстрено зупинити рух, унаслідок чого з рейок зійшов і локомотив пасажирського складу.

Серед пасажирів обійшлося без серйозних травм. Водночас одна жінка зазнала порізу склом — їй надали допомогу на місці. Натомість травмовано машиніста та його помічника з бригади вантажного поїзда — обох госпіталізували.

Через аварію рух поїздів на цій ділянці зазнав суттєвих змін. Поїзд №45/46 Харків — Ужгород відвели на сусідню станцію та скеровують об’їзним маршрутом, затримка може перевищити три години. Також низку поїздів перенаправляють через Шепетівку, Козятин і Фастів.

Через Фастів замість Коростеня курсуватимуть поїзди:

  • №1/123 Харків — Івано-Франківськ, Ворохта

  • №44/50 Івано-Франківськ — Черкаси

  • №92 Львів — Київ

  • №30 Ужгород — Київ

  • №8/150 Чернівці — Київ

  • №52 Перемишль — Київ

  • №68/20 Варшава, Холм — Київ

  • №108 Солотвино — Київ

Поїзд №98 Ковель — Київ як виняток пропустять через Житомир — тут затримка буде меншою.

На станції Шепетівка організували пересадку пасажирів на приміський шатл у напрямку Коростеня та у зворотному напрямку. Детальніше про зміни у приміському русі повідомляють на каналі «Укрзалізниця: приміські поїзди».

В Укрзалізниці запевнили, що працюють над якнайшвидшим відновленням руху на пошкодженій ділянці та мінімізацією затримок для поїздів, які тимчасово курсують в об’їзд.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти 6 грудня росіяни знищили вокзал у Фастові, який є важливим залізничним вузлом, через який курсували поїзди зокрема й далекого сполучення.

