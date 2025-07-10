Неподалік Львова на BMW впало дерево: постраждала 17-річна дівчина (фото)

Неподалік Львова на BMW впало дерево / © Національна поліція України

Реклама

Сьогодні, 10 липня, близько 13:25 на автодорозі Львів-Винники на автомобіль BMW, яким керував 19-річний львів’янин, під час руху впало дерево.

Про це повідомляє Поліція Львівської області.

Внаслідок інциденту тілесні ушкодження отримала 17-річна пасажирка автомобіля, також мешканка Львова. Її доставили до лікарні, де медики встановлюють діагноз. Транспортний засіб зазнав пошкоджень.

Реклама

Неподалік Львова на BMW впало дерево. / © Національна поліція України

На місці події працюють слідчі Львівського районного управління поліції №1, патрульні та рятувальники, які встановлюють всі обставини. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Неподалік Львова на BMW впало дерево. / © Національна поліція України

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 10 липня в Голосіївському районі сталася стрілянина. Внаслідок якої був вбитий співробітник Служби безпеки України.