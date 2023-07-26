Неподалік одного з пляжів Одещини здетонували міни, які виніс шторм

Пошкоджено дачний будинок, на щастя, люди не постраждали.

Шторм у Чорному морі призвів до того, на що на пляжі Одеської області викинуло міни, які здетонували.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, сьогодні вранці 26 липня неподалік одного з пляжів Одещини у воді вибухнули дві міни. Пізніше він додав, що здетонували ще дві міни.

"Одна вибухнула у тому ж районі, де й дві попередні, іншу винесло неподалік Одеси на самий край води. Внаслідок цього пошкоджено дачний будинок. Люди не постраждали", - написав він.

Кіпер попередив, що Чорне море лишається небезпечним через високу загрозу мін.

"Мінна загроза надзвичайно висока, вона посилена наслідками техногенної повені після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. У море принесло багато вибухонебезпечних предметів. До того ж, провокативна поведінка країни-терориста в акваторії Чорного моря може призвести до додаткового збільшення мін", - наголосив очільник області.

Нагадаємо, на Одещині та Миколаївщині на пляжах здетонували міни. За даними ОК "Південь", ввечері 25 липня на Чорноморське узбережжя на Миколаївщині винесло міну невідомого типу, яка самовільно здетонувала. А вже вранці 26 липня, неподалік одного з пляжів Одещини стався самовільний підрив у воді ще двох мін.

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