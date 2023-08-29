Неподалік Оленівки, що у Криму, пролунали вибухи: деталі

"Бавовна" вже стала звичайним явищем для окупантів у Криму.

Так, сьогодні, 29 серпня, поблизу Оленівки в тимчасово окупованому Криму пролунав глухий вибух. Вочевидь, це черговий приліт.

Про це повідомляє "Кримський вітер".

Додається, що на місце події вирушили карети "швидких".

У Криму знову пролунали вибухи

"Здетонувала трава"

Традиційно, пропагандисти намагаються заспокоїти своїх громадян. Утім, щоразу версії все абсурдніші та абсурдніші. Цього разу вони запевняють, що "зайнялася трава в степу". Мовляв, на місці події працюють співробітники МНС. Радник "глави" Криму Олег Крючков закликав усіх довіряти лише "офіційним джерелам".

Нагадаємо, у Криму за допомогою нової сучасної української ракети знищили російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф". У мережі з'явився знімок того, який вигляд тепер має полігон ППО в Криму.

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