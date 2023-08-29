Неподалік Оленівки, що у Криму, пролунали вибухи: деталі

"Бавовна" вже стала звичайним явищем для окупантів у Криму.
Так, сьогодні, 29 серпня, поблизу Оленівки в тимчасово окупованому Криму пролунав глухий вибух. Вочевидь, це черговий приліт.
Про це повідомляє "Кримський вітер".
Додається, що на місце події вирушили карети "швидких".
"Здетонувала трава"
Традиційно, пропагандисти намагаються заспокоїти своїх громадян. Утім, щоразу версії все абсурдніші та абсурдніші. Цього разу вони запевняють, що "зайнялася трава в степу". Мовляв, на місці події працюють співробітники МНС. Радник "глави" Криму Олег Крючков закликав усіх довіряти лише "офіційним джерелам".
Нагадаємо, у Криму за допомогою нової сучасної української ракети знищили російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф". У мережі з'явився знімок того, який вигляд тепер має полігон ППО в Криму.
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