Неподалік Рівного цивільні автівки притисли автомобіль ТЦК, сталася ДТП: люди вимагали віддати їм мобілізованого

Конфлікт цивільних з ТЦК / © фото з соцмереж

Реклама

Неподалік Рівного 4 серпня 2025 року, близько 19:00 під час доправлення військовозобов’язаного з Кременецького РТЦК та СП до центру підготовки підрозділів два цивільні автомобілі притисли до узбіччя транспорт військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в якому перебував військовозобовʼязаний, і зрештою заблокували його на об’їзній автодорозі міста Рівне.

Про це повідомляє пресцентр Тернопільського обласного ТЦК та СП.

Як зазначається, під час з’їзду на узбіччя автомобіль військовослужбовців Кременецького РТЦК та СП потрапив у ДТП з одним із автомобілів порушників. Старший машини викликав поліцію та разом із водієм і військовозобов’язаним заблокувався всередині автомобіля, оскільки шестеро цивільних осіб поводилися агресивно та вимагали передати їм військовозобов’язаного.

Реклама

«На місці події працювали представники Національної поліції України та Військової служби правопорядку. Військовослужбовець Кременецького РТЦК та СП та військовозобов’язаний — доставлені до органів охорони здоровʼя.

Наразі органи Національної поліції проводять відповідні заходи щодо осіб, які перешкоджали законній діяльності представників Кременецького РТЦК та СП», — йдеться у повідомленні.

«Правоохоронні органи нададуть належну правову оцінку діям цих громадян», — наголошують у ТЦК.

Довідково: стаття 114-1 Кримінального кодексу України — «Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України» передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, а в разі настання тяжких наслідків — до 15 років позбавлення волі.

Реклама

Нагадаємо, днями на Миколаївщині сталася бійка між співробітниками ТЦК та цивільними.