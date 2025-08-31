ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1090
Час на прочитання
1 хв

Неподалік від Одеси підірвалося цивільне судно

Невідомий пристрій пошкодив судно у Чорному морі.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Судно в Одесі

Судно в Одесі / © скриншот з відео

У Чорному морі неподалік Одеси цивільне судно здетонувало на невідомому вибуховому пристрої. Інформація про постраждалих та причини інциденту наразі уточнюється.

Про це розповів речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук у коментарі Суспільному.

За його словами, екіпаж залишився цілий та неушкоджений. Наразі судно оглядають фахівці, після чого воно, ймовірно, продовжить плавання самостійно.

«Ми робимо все необхідне для того, щоб максимально забезпечити відповідний рівень цивільного судноплавства безпечним. Проте, незважаючи на це, іноді подібні інциденти можуть мати місце», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те в курортній зоні Затоки в Одеській області внаслідок вибуху міни загинули троє людей. Інцидент стався між населеними пунктами Затока та Кароліно-Бугаз.

Дата публікації
Кількість переглядів
1090
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie