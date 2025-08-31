Неподалік від Одеси підірвалося цивільне судно

Судно в Одесі / © скриншот з відео

У Чорному морі неподалік Одеси цивільне судно здетонувало на невідомому вибуховому пристрої. Інформація про постраждалих та причини інциденту наразі уточнюється.

Про це розповів речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук у коментарі Суспільному.

За його словами, екіпаж залишився цілий та неушкоджений. Наразі судно оглядають фахівці, після чого воно, ймовірно, продовжить плавання самостійно.

«Ми робимо все необхідне для того, щоб максимально забезпечити відповідний рівень цивільного судноплавства безпечним. Проте, незважаючи на це, іноді подібні інциденти можуть мати місце», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те в курортній зоні Затоки в Одеській області внаслідок вибуху міни загинули троє людей. Інцидент стався між населеними пунктами Затока та Кароліно-Бугаз.