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Непомітно поцупили ключі: у Полтавській області діти вкрали автомобіль у матері їхнього друга (фото)

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Непомітно поцупили ключі: у Полтавській області діти вкрали автомобіль у матері їхнього друга (фото)

Поліція Полтавської області

Суд може застосувати до дітей заходи виховного характеру. 

У м. Кременчук Полтавської області двоє дітей, віком 12 та 13 років, поцупили автомобіль у матері свого друга. Жінка, помітивши крадіжку, звернулась до поліції. 

Про це повідомили в Нацполіції Полтавської області. 

До поліції 3 лютого звернулась 35-річна жінка. Вона повідомила, що невідомі вкрали її автомобіль Volkswagen Touareg, який був припаркований біля багатоповерхівки у мікрорайоні Молодіжний. Поліція розшукала авто та встановила причетних до злочину. Це - двоє хлопців, віком 12 та 13 років.

Слідство встановило, що один із хлопців був у гостях у сина потерпілої. Він непомітно вкрав ключі, а потім зі своїм другом поцупили і автомобіль. Діти залишили авто в одному із гаражних кооперативів мікрорайону Молодіжний. 

© Поліція Полтавської області
Поліція Полтавської області

У поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Копи наголосили, що відповідальність за цією статтею настає від 14-річного віку. Проте суд може застосувати до дітей заходи виховного характеру. 

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