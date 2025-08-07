Неповнолітні влаштували теракт у Житомирі: є загиблий та поранений (фото)

СБУ затримала двох неповнолітніх, які вчинили теракт у Житомирі.

Реклама

У Житомирі двоє неповнолітніх агентів РФ 5 серпня вчинили теракт, внаслідок якого загинув чоловік, ще один — госпіталізований у тяжкому стані. Сьогодні юних терористів було затримано.

Про це передають поліція Житомирської області і СБУ.

За словами правоохоронців, підготовкою теракту займались завербовані ворогом 17-річна студентка місцевого профліцею та її одноліток. Обидва шукали легкого заробітку у Telegram і потрапили у поле зору ФСБ.

Реклама

Після вербування неповнолітні отримали інструкції від російського куратора. Їм доручили виготовили вибуховий пристрій з підручних засобів. Для конспірації підлітки купували складові до вибухівки у різних магазинах та на місцевих ринках.

Для максимального ураження вони начинили вибухівку гайками, а для дистанційного підриву — спорядили мобільним телефоном з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

Потім юні зрадники заклали вибухівку за координатами, які так само отримали на месенджер від куратора.

На місці запланованого теракту вони заховали телефонну камеру, через яку окупанти відстежили прибуття жертв на локацію і активували вибухівку.

Реклама

Унаслідок підриву загинув 33-річний харків’янин, ще один — 31-річний житель Одеси — дістав множинні поранення та був госпіталізований.

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Дніпрі, Полтаві, Кривому Розі та Хмельницькому СБУ запобігла спробам терактів, які мали вчинити неповнолітні.