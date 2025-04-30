Неповнолітні побили школяра та зняли це на відео: поліція встановила особи нападників

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На Прикарпатті неповнолітні побили школяра та зняли інцидент на відео. Їх мають притягнути до відповідальності.

Про це повідомила Поліція Інвано-Франківської області.

Як встановило слідство, 14-річний підліток скоїв напад на 16-річного хлопця, завдавши йому тілесних ушкоджень. Протиправні дії нападника фіксував на мобільний телефон його приятель. Потерпілого доправили до лікарні.

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Нападником виявився мешканець Делятина. Також було встановлено хлопця, який знімав хуліганські дії на мобільний телефон. Обидва підлітки із благополучних сімей та раніше на обліку в поліції не перебували.

“Наразі ювенальні поліцейські проводять опитування неповнолітніх у присутності їхніх законних представників”, — йдеться у повідомленні.

Слідчі Надвірнянського РВП розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття проводить необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин події та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, в селі Ятранівка Черкаської області стався напад на військового. Інцидент привернув увагу правоохоронців після публікацій у соціальних мережах.