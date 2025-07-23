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Неповнолітня українка завагітніла від 73-річного ґвалтівника: яке рішення прийняв суд
Австрійський суд засудив пенсіонера за зґвалтування неповнолітньої. Чоловік частково був її опікуном.
Регіональний суд Нижньої Австрії засудив 73-річного італійця до 8 років тюрми за сексуальне насильство над неповнолітньою українкою, яке призвело до вагітності дівчинки. Злочини почалися, коли жертві було лише 13 років.
Про це повідомило видання APA.
Чоловік заперечував звинувачення у зґвалтуванні. Однак обвинувачений частково визнав провину — зокрема у створенні матеріалів сексуального насильства над дітьми, однак заявив, що не усвідомлював протиправність дій. Суддя заявив, що сумнівів у його винності немає.
Чоловік частково виконував обов’язки опікуна дитини, що стало обтяжувальною обставиною.
Вирок не є остаточним і може бути оскаржений. Суд врахував як обтяження тривалість та масштаб злочинів, а як пом’якшення — зізнання у частині провини та «його тривалий, упорядкований спосіб життя та згода жертви».
Нагадаємо, у Києві засудили до 15 років позбавлення волі жінку за зґвалтування малолітньої доньки та виготовлення і продаж дитячої порнографії. Такий же строк отримав її спільник. Обох також зобов’язали виплатити дитині по 300 тисяч гривень компенсації моральної шкоди, а все їхнє майно підлягає конфіскації.