Неповнолітня дівчина порізала носа своєму собаці і виклала відео в Мережу

Неповнолітня мешканка Одеської області виклала в Мережу відео, на якому вона жорстоко знущається із власного собаки. За допомогою леза для гоління вона робила порізи на носі свого беззахисного песика.

На відео тортур звернули увагу захисники тварин із громадської організації URSA, звернувшись через соцмережі до поліції.

У суботу, 27 січня, в поліції Одеської області повідомили, що особу дівчини, яка знущалася над твариною було оперативно встановлено.

“З’ясували, що над власною твариною на той час 12-річна дівчина познущалася два роки тому у Подільському районі, де проживає. Собака живий”, - йдеться у повідомленні поліцейських.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами, вчинене з метою створення зображень, творів, кіно-, відео-, аудіопродукції, або збут чи поширення зображень, творів, кіно-, відео-, аудіопродукції, що пропагують жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією тварини.

З дівчиною зараз працюють поліцейські.

Нагадаємо, раніше до поліції Київської області звернулися небайдужі громадяни, які повідомили про жахливі умови, в яких утримують тварин в одному із притулків.

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