Непридатні до армії: мешканка Прикарпаття "допомагала" ухилянтам виїхати за кордон

У Львівській області викрили 45-річну жительку Прикарпаття, яка допомагала військовозобов’язаним незаконно виїжджати за кордон.

Спритна мешканка Івано-Франківської області співпрацювала ще з двома спільниками. Вони виготовляли для чоловіків призовного віку фіктивні документи про їхню непридатність до військової служби. "Послуги" оцінювали у чотири тисячі євро з особи.

Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України - Західний кордон.

Жінка виготовляла для ухилянтів фіктивне посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби. Документи були підставою для перетину державного кордону України.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання зловмисниці. У неї виявили та вилучили близько 2,5 млн грн, підроблені печатки, медичні бланки, медичні довідки, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази.

"Бізнесменці" повідомили про підозри за статтею "незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Їй загрожує позбавлення волі термном від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, у Дніпрі "бізнесмен" робив ухилянтам фіктивні пенсійні посвідчення і довідки про інвалідність. Клієнти купували фіктивний пакет необхідних документів за 900 євро. Їх зловмисник відправляв поштою або передавав під час особистих зустрічей із замовниками.

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