"Неприпустимо": керівник української розвідки - про опубліковане Вellingcat розслідування щодо "вагнерівців"

Кирило Бурмак заперечив той факт, що Єрмак міг втручатися у проведення будь-якого спеціального заходу у справі "вагнеревців".

В українській розвідці вважають неприпустимим, що справа про "вагнерівців" виноситься в медіапростір, оскільки закрита інформація не має бути доступна усім.

Про це 18 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" повідомив начальник Головного управління розвідки МО України бригадний генерал Кирило Буданов.

За його словами, в жодній цивілізованій країні немає, щоб закрита інформація щодо проведення спецоперацій виносилася назагал.

"Я, як кадровий офіцер спецслужби, вважаю трошки недоцільним, коли питання проведення спеціальних операцій виноситься у публічне поле. У жодній цивілізованій країні світу таке неприпустимо. Цього немає ніде. Якщо хтось може сказати, що це помилка, скажіть країну, у якій ви можете показати подібне розслідування. Ці речі ніколи не виходять у публічне поле", - сказав Кирило Буданов.

На запитання в студії про те, чи міг взагалі керівник Офісу Єрмак впливати на хід проведення спеціальної операції, він відповів: "Я з повною відповідальністю можу вам сказати, що згідно із Законом про розвідку, пан керівник Офісу, ким би він не був, не може втручатися у проведення будь-якого спеціального заходу. Ні він не може, ні я не маю повноважень слухати під час проведення подібних акцій цю посадову особу".

Також Кирило Буданов прокоментував наказ колишнього керівника розвідки Василя Бурби у справі щодо "вагнерівців". Окрім того, Буданов запевнив, що це питання варто поставити слідчим органам, які мають розібратися, хто і куди "злив" інформацію.

"Всі документи всі охочі мали змогу передати Тимчасовій слідчій комісії, яка цим займалася. Тимчасова слідча комісія мала відкриту частину і закриту частину. На закриту частину усі, в тому числі колишній керівник Головного управління розвідки пан Бурба, надавали свої матеріали, свої свідчення. Все, що вони хотіли, вони туди надали. Що за матеріали зараз висвітлюють у пресі, для мене невідомо. Мабуть, це питання слід поставити слідчим органам, які мають розібратися, що саме і хто куди злив, що показав чи навіщо дезінформують суспільство.

Нагадаємо, вчора, 17 листопада, Вellingcat опублікував нові деталі розслідування щодо "вагнерівців".

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