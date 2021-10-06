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Неприпустимо в демократичному суспільстві: в МВС прокоментували напад на журналістів "Схем"

Неприпустимо в демократичному суспільстві: в МВС прокоментували напад на журналістів "Схем"

Фото: facebook.com/moden.ua

Правоохоронці відкрили провадження.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності журналістів "Схем" під час інтерв’ю із головою правління державного "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером того ж дня - 4 жовтня. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"Впевнений, що розслідування не забере багато часу. І вже після отримання результатів необхідних експертиз правопорушникам буде оголошено погоджені прокуратурою підозри", - йдеться у дописі. 

За словами очільника МВС, поліція долучила до матеріалів розслідування поширене в Інтернеті відео з кабінету голови правління "Укрексімбанку". На ньому зафіксовані протиправні дії щодо журналістів "Радіо Свобода".

"Найближчим часом потерпіла сторона передасть й оригінал відновленого відеозапису, який також буде долучений до матеріалів провадження як речовий доказ, та направлений на експертизу", - повідомив Монастирський.

Фото: facebook.com/moden.ua / ©
Фото: facebook.com/moden.ua

Міністр також наголосив, що в демократичному суспільстві подібна поведінка щодо працівників ЗМІ не припустима.

Як повідомлялося, у Києві в понеділок, 4 жовтня, на журналістів "Схем" скоїли напад під час інтерв’ю із головою правління державного "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером. Мецгер склав повноваження на час розслідування після нападу на журналістів.

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