Неприпустимо в демократичному суспільстві: в МВС прокоментували напад на журналістів "Схем"

Неприпустимо в демократичному суспільстві: в МВС прокоментували напад на журналістів "Схем"

Правоохоронці відкрили провадження.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності журналістів "Схем" під час інтерв’ю із головою правління державного "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером того ж дня - 4 жовтня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"Впевнений, що розслідування не забере багато часу. І вже після отримання результатів необхідних експертиз правопорушникам буде оголошено погоджені прокуратурою підозри", - йдеться у дописі.

За словами очільника МВС, поліція долучила до матеріалів розслідування поширене в Інтернеті відео з кабінету голови правління "Укрексімбанку". На ньому зафіксовані протиправні дії щодо журналістів "Радіо Свобода".

"Найближчим часом потерпіла сторона передасть й оригінал відновленого відеозапису, який також буде долучений до матеріалів провадження як речовий доказ, та направлений на експертизу", - повідомив Монастирський.

Фото: facebook.com/moden.ua

Міністр також наголосив, що в демократичному суспільстві подібна поведінка щодо працівників ЗМІ не припустима.

Як повідомлялося, у Києві в понеділок, 4 жовтня, на журналістів "Схем" скоїли напад під час інтерв’ю із головою правління державного "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером. Мецгер склав повноваження на час розслідування після нападу на журналістів.

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