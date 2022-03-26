Неприпустимо вигулювати собак: на Рівненщині затримали понад 400 осіб за порушення комендантської години

Окремі порушники комендантської години отримують повістки до армії відразу.

У Рівненській області затримали 407 осіб за порушення комендантської години.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль.

Очільник регіону просить дотримуватися правил, які діють під час воєнного стану. Зокрема, комендантської години, яка діє від 22:00 до 06:00.

"Це не якийсь жарт чи рекомендація. У нас війна. А під час війни – є правила. Неприпустимо під час комендантської години демонстративно вигулювати собак чи гуляти компаніями, що неодноразово було зафіксовано в Рівному", - наголосив Коваль.

До слова, окремі порушники комендантської години отримують повістки до армії відразу на місці.

Крім того, в Рівненській області 134 особи з обґрунтованою підозрою участі в диверсійно-розвідувальній групі ворога. Зазначається, що вони потрапляють на допит до Нацполіції та Служби безпеки.

Як повідомлялося, на Рівненщині офіційно заборонили цивільним ходити до лісу . Відповідне рішення діятиме лише на період війни. Виняток лише для ЗСУ, командуванням видів окремих за окремих родів військ, прикордонників тощо.

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