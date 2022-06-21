Непристойно поводяться і багато п'ють: мер Мелітополя розповів про сирійців у місті

Непристойно поводяться і багато п'ють: мер Мелітополя розповів про сирійців у місті

Мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив факт перебування в тимчасово окупованому Росією Мелітополі сирійських найманців.

За його словами, найманців з Сирії помітили в районі під назвою "Авіамістечко". Він розташований близько до захопленої окупантами держави-терористки авіаційної військової бази.

Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, пише 24 канал.

Одягнених у форму РФ сирійців помітили місцеві жителі два дні тому. За словами Федорова, вони, як російські солдати, поводяться непристойно, а аткож п’ють багато спиртного. Саме тому, місцеві мешканці стараються не виходити з домів.

"Російські військовослужбовці по-різному поводяться з місцевим населенням. Але ми знаємо, що вони вживають багато алкоголю, досить непристойно поводять в післяобідній час. Тому люди намагаються від них ховатися. Вони майже не виходять зі своїх квартир, коли бачать російського військового", - розповідає Федоров.

У тимчасово захопленому Мелітополі високий рівень злочинності. Адже окупанти викрадають людей і роблять все, щоб їм було дискомфортно жити.

Як повідомлялося, в окупованому Херсоні співробітники оперативного підрозділу російський військ замовили собі шашлик в одному з закладів на набережній. Однак замість м'яса отримали автоматну чергу. У результаті два окупанти загинули, ще одного поранено. Його госпіталізували до однієї з лікарень окупованого Криму.

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