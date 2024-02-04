"Неприязнь в очах персоналу і відвідувачів відчуваєш шкірою": в піцерії Харкова відмовилися нагодувати бійця

У Харкові персонал піцерії мережі "Тратторія" відмовився обслуговувати військовослужбовця ЗСУ сержанта Вадима Мохова, пославшись на відсутність місць. Натомість у ресторані було чимало вільних столиків. Бійця "ввічливо" виставили з ресторану, бо він був у військовій формі, а вона дратує відвідувачів і персонал.

Про це Вадим Мохов написав на свої сторінці у Facebook.

"Мене "ввічливо" виставили з ресторану, бо я в військовій формі, а вона дратує відвідувачів і персонал. Сказали, що немає місць. Все зайнято. Хоча половина столів була вільна. І на моє зауваження на цей факт, відповіли, що все зарезервовано. Але цю неприязнь в очах персоналу і відвідувачів відчуваєш шкірою. Огидно", – написав Мохов.

Реакція спільноти

Після розголосу інциденту волонтерська та патріотична спільнота Харкова заявила, що тепер знає місце, де не залишать жодної копійки.

Водночас Вадим Мохов теж не залишився осторонь. Він закликав співгромадян у тилу бути уважнішими до військових і виявляти повагу до тих, хто віддає своє життя і здоров'я за спокійні обіди у колі друзів та родин в таких закладах.

"Не заставляйте їх стояти в чергах. І не кажіть, що вільних місць нема. Більшість з них просто мовчки розвернеться і піде. Бо поспішає жити. Бо не звик щось просити. Бо він військовий. Бо честь є і гідність. Бо... А я не промовчу. Скажу. І за себе і за інших. Тому, що так не повинно бути!" – закликав Мохов.

Реакція адміністрації ресторану

Згодом, за словами бійця, з ним зав'язалася адміністраторка мережі "Тратторія", принесла вибачення за прикрий інцидент.

"Намагання пояснити мені, що в закладах, відношення до військових дуже позитивне, було не потрібно. Я декілька разів був у військовій формі в іншому закладі цієї мережі і жодних проблем чи непорозумінь не виникало. Тобто, даний випадок, це саме той "людський фактор", який неможливо спрогнозувати і попередити на 100%. Бізнес у Харкові зараз на межі виживання. І не тільки із-за постійних обстрілів міста. Проблемних питань багато. Одне з них, наявність кваліфікованого і навчаного персоналу. Його нема. Або, майже нема. Тому набирають молодь. Молодь яка не має досвіду і необхідних знань. Це добре, що створюють робочі місця, виплачуються зарплати і податки. Але такий персонал приносить з собою і багато ризиків для бізнесу", – пояснив Мохов.

Скандал у Харкові Фото: Vadim Mokhov

Наразі в мережі започаткували "Правило Сержанта", згідно з яким відтепер дітей і військових обслуговуватимуть поза чергою і незалежно від кількості зарезервованих місць.

"Чекаю, що всі інші заклади громадського харчування в нашій державі підтримають цей челендж, про що буде свідчити шеврон сержанта ЗСУ на вхідних дверях закладу. "Френдлі" для військових і дітей. Бо їх дуже легко образити. Вони наш заголений нерв", – написав выйськовий.

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік у ТЦК категорично відмовився брати повістку та уник мобілізації. Його засудили до двох років іспитового терміну засудили чоловіка, який у приміщення ТЦК.

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