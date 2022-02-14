Неприємний сюрприз: в Одесі чоловік купив апельсини з хробаками (фото)

Чоловік приніс додому зіпсовані фрукти.

В Одесі в одному з магазинів покупці придбали апельсини з хробаками всередині.

Відповідні фото з’явилися у Телеграм-каналі.

Зі слів покупця, фрукти придбав у магазині в Одесі, що по вулиці Академіка Корольова, 24. Однак соковиті апельсини кишіли живими хробаками.

Як отримати компенсацію через неякісний товар

В таких випадках можна розраховувати на компенсацію. І що більше доказів є, то більше шансів її отримати.

"Тут документи, покази свідків, фото, відео – це все є незалежними доказам. Можна компенсувати, як вартість продукту, тому що продукт неналежної якості і виробник має повернути кошти за його продаж. І якщо було якесь лікування, моральна шкода, ми можемо на неї розраховувати", - сказав адвокат Віталій Собкович.

Розмір компенсації в кожному випадку визначають індивідуально. Це може бути від кількохсот до кількох десятків тисяч гривень.

Що кажуть у Держпродспоживслужбі

Заступник керівника Управління Держпроспоживслужби у м. Києві Юрій Миркєєв розповів, що через неякісну продукцію вони можуть карати підприємців.

"Будуть застосовуватися заходи залежно від ступеня ризику життю та здоров'ю людини. Це може бути припис чи навіть рішення про тимчасове обмеження виробництва", - зазначив Юрій Миркєєв.

У Рівному жінка придбала яйця із живими хробаками всередині

Нагадаємо, у Києва подружжя купило дві банки морозива. В одній із них дівчина знайшла шматок металу та одразу через соцмережі звернулась до виробника.

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