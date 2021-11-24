Неприємний запах і часті ламання. Чому і як потрібно чистити фільтр пральної машини

Неприємний запах і часті ламання. Чому і як потрібно чистити фільтр пральної машини

Щоб пральна машина радувала вас своєю якісною роботою ще не один рік після придбання, їй необхідна профілактика. І саме чистка фільтра є одним з обов’язкових видів обслуговування. Адже саме цей елемент відповідає за правильну роботу зливного насосу, захищаючи останній від потрапляння різноманітного сміття — волосся, хутра тварин, волокон.

Якщо фільтр засмітився, зупиняється відкачування води з баку, що є однією з причин виходу з ладу помпи. ТСН.ua розібрався, як почистити фільтр в пральній машині, чому він засмічується та як його знайти в різних пральних машинах.

Як витягнути фільтр з пральної машини різних марок

Перш за все, варто розібратися, де саме шукати потрібну нам деталь. Адже це залежить не лише від марки, але й від моделі пральної машини. Щоб вам було зрозуміліше, ми склали список найбільш популярних:

як почистити фільтр в пральній машині LG — як правило, виробник розміщує його знизу зліва, відразу за люком;

як почистити фільтр в пральній машині Індезіт або Арістон — тут його варто шукати за нижньою знімною панеллю;

щоб знайти цю деталь в машинах марки Candy — шукайте невеликий люк з лівої сторони;

фільтр для пральної машини Bosch або Siemens розміщують за невеликою декоративною планкою або люком;

як почистити фільтр пральної машини Самсунг — найчастіше деталь знаходиться в нижньому правому куті за люком чи пластиковою панеллю;

виробник Атлант ховає зливні фільтри також внизу справа;

як почистити фільтр в пральній машині з вертикальним завантаженням (Electrolux чи Zanussi) — його вбудовують в ребро барабану, тому шукайте деталь там;

як почистити фільтр в пральній машині Вірпул (Whirlpool) — він часто знаходиться внизу зліва.

Як чистити фільтр пральної машини: покрокова інструкція

Після очищення фільтру пральної машини, обов'язково протестуйте техніку / pixabay.com

Перекрийте подачу води і відімкніть техніку з розетки задля своєї безпеки. Знайдіть фільтр (його розташування може різнитися в залежності від моделі), відкрийте кришку, зніміть з нижньої частини корпусу панель. Обов’язково покладіть ганчірку або підстате будь-яку ємність, щоб злити залишки води. Відкрутіть і витягніть його повністю (в деяких моделях додатково присутня заглушка, тому спочатку потрібно зняти її). Очистіть фільтр пральної машини, якщо є необхідність також промийте його під водою. Рекомендовано спочатку витягнути сміття (волосся, нитки, хутро тварин), а потім за допомогою губки для миття посуду очистити поверхню. Перевірте зливну помпу, адже вона також може бути забрудненою. Верніть фільтр в пральній машині на місце, вставивши в отвір акуратно і щільно. Закрутіть пробку по часовій стрілці. Обов’язково перевірте пральну машину перед використанням. Для цього увімкніть тестове полоскання, яке покаже, чи з-під фільтра не просочується вода.

Саме так можна легко почистити фільтр в пральній машині самостійно. Тим більше, що така процедура не займає багато часу.

Чистка фільтру пральної машини: як часто потрібно проводити

Рекомендується чистити фільтр пральної машини один раз на 2-4 місяці. Орієнтуватися тут потрібно на те, наскільки часто ви перете одяг і чи є в вашому домі домашні тварини. Наприклад, якщо велика сім’я з маленькими дітьми користується пральною машиною щоденно або через день, краще чистити фільтр хоча б раз на місяць.

Якщо зливний фільтр пральної машини не чистити, це призведе до серйозних проблем:

неприємний запах з барабану і від випраного одягу — бруд та сміття є чудовим середовищем для розвитку мікроорганізмів, тому з часом зі зливного фільтру починає йти сморід, що розповсюджується на чисту білизну;

проблеми зі зливом води — якщо в фільтрі пральної машини з’явилося засмічення, воно може заважати нормальному зливу;

поламання насосу — якщо з фільтра сторонній предмет попаде в помпу, то може статися її поламання (в цьому випадку прийдеться викликати майстра для ремонту чи повної заміни деталі).

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