"Непрофесійно й негідно": Жуков жорстко оцінив дії поліцейських під час теракту в Києві

Начальник Департаменту патрульної поліції України Євгеній Жуков прокоментував дії своїх підлеглих під час стрілянини в Голосіївському районі Києва. Пояснюючи рішення подати у відставку, він назвав поведінку правоохоронців на місці події неприпустимою.

Про це Євгеній Жуков повідомив у соцмережах.

Позиція Євгенія Жукова — що заявив

Євгеній Жуков дав жорстку оцінку роботі екіпажу, який першим прибув на виклик. За його словами, патрульні продемонстрували повну неготовність до екстреної ситуації.

«Двоє наших патрульних діяли непрофесійно та негідно. Не зорієнтувалися, не вступили в бій з нападником, залишили поранених громадян. Це неприпустимо — для них, для системи і для мене особисто», — заявив він.

Пояснюючи свій рапорт про звільнення, Жуков наголосив, що очолює департамент від 2015 року та чітко розуміє принципи відповідальності за особовий склад. Він зазначив, що керівник має відповідати не лише за успіхи, а й за провали підлеглих, тому вважає свою відставку «справедливим кроком».

Водночас керівник патрульної поліції підкреслив, що цей інцидент є поодиноким випадком, який не має кидати тінь на роботу всього підрозділу. Він нагадав про тисячі офіцерів, які щодня затримують злочинців, евакуюють людей та виконують бойові завдання на лінії зіткнення. Наразі триває службове розслідування, яке надасть остаточну оцінку діям поліцейських у Голосіївському районі.

Теракт у Києві — що відомо про дії поліцейських

Нагадаємо, 18 квітня стався теракт у Києві. Під час того, як стрілець йшов і розстрілював людей, працівники поліції втекли замість того, щоб рятувати людей. Після цієї ситуації в соцмережах зʼявилося відео, як поліцейські тікають від стрільця і залишають цивільну людину під вогнем.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив на неминучості відповідальності для працівників поліції, які втекли з місця розстрілу.

Відомо, що на період перевірки та проведення службового розслідування цих співробітників поліції відсторонили від виконання службових обов’язків.

Згодом їм оголосили підозру через їхню втечу.

Також повідомлялося, що під час стрілянини в Києві поранений хлопчик просив поліцейських не рятувати його, а надати допомогу батькові.