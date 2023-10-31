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Непрохані гості: у бліндажі бійців ЗСУ оселилися змії (відео)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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3928
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Непрохані гості: у бліндажі бійців ЗСУ оселилися змії (відео)

Змії повзають у бліндажі, де проживають українські військові / Фото: скриншот з відео

Військовий, який зняв відео, не втрачає оптимізму і жартує, що це до когось з бійців приїхали дружина з тещею.

В бліндажах українським військовим докучають не лише миші і пацюки, але й інші непрохані гості. Так, в одному із бліндажів наших захисників оселилися змії.

Відео, як дві рептилії повзають між дерев'яними балками стелі бліндажа, опублікували у Мережі.

Одна з них навіть встигла поміняти шкіру, а стару залишила у "подарунок" бійцям.

"Сидить красуня. А ось друга сидить. Більша, ніж перша. Жінка з тещею до когось погостювати приїхали", – пожартував військовий, який знімав непроханих гостей на відео.

У коментарях пожартували, що натомість у бліндажі зникнуть пацюки і миші.

У бліндажі бійців ЗСУ оселилися довжелезні змії 

У бліндажі бійців ЗСУ оселилися довжелезні змії 

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Дата публікації
Перегляди
3928
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