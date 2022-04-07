Непрямі зізнання російського "фюрера": в Кремлі вперше визнали двох доньок Путіна

Санкції спровокували зізнання Кремля.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пригрозив, що російська влада обов’язково відповість на санкції, запровадженні проти доньок Путіна. Такою заявою Кремль вперше офіційно визнав доньками Путіна Катерину Тихонову і Марію Воронцову, на яких наклали економічні обмеження.

Під час розмови з журналістами Пєсков зазначив, Кремль відповість на санкції так, "як вважає за необхідне", передає "Радіо Свобода".

Як відомо, напередодні, 6 квітня, США оголосили про запровадження санкцій проти найбільших російських банків, проти еліт РФ та членів їхніх сімей, зокрема доньок Путіна, існування яких раніше російський президент не підтверджував, але й не спростовував.

Як зазначає агентство Bloomberg, санкції щодо доньок Путіна є "символічним жестом", оскільки про суттєві активи Тихонової та Воронцової за межами Росії невідомо.

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