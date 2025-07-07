Непридатні ракетні установки для армії: експосадовця Міноборони підозрюють у розтраті 90 млн грн

Міністерство оборони України

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Слідчі повідомили про підозри експосадовцю Міністерства оборони України і колишнім керівникам оборонного підприємства у постачанні непридатних ракетних установок. Через це держава зазнала шкоди у 90 млн грн.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Офіс Генпрокурора здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у справі про постачання Міноборони непридатних до використання протитанкових ракетних установок на суму понад 90 млн грн.

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Слідчі встановили, що до цього злочину причетні колишній керівник одного з департаментів Міноборони та двоє колишніх керівників оборонного підприємства.

Слідчі Служби безпеки України повідомили вказаним особам про підозру за такими статтями:

Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань у особливий період, що спричинило тяжкі наслідки. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

«Всі, хто наживається на армії, нестимуть відповідальність і отримають справедливе покарання», — наголосив Кравченко.

До слова, раніше працівники ДБР викрили злочинну організацію, яка розкрадала бюджетні гроші, виділені на закупівлю харчів для ЗСУ. Через це до військових частин постачалися неякісні та протерміновані продукти.

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