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Непридатні ракетні установки для армії: експосадовця Міноборони підозрюють у розтраті 90 млн грн
Експосадовця Міноборони та екскерівників оборонного підприємства підозрюють у розтраті 90 млн грн через постачання непридатних ракетних установок.
Слідчі повідомили про підозри експосадовцю Міністерства оборони України і колишнім керівникам оборонного підприємства у постачанні непридатних ракетних установок. Через це держава зазнала шкоди у 90 млн грн.
Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
Офіс Генпрокурора здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у справі про постачання Міноборони непридатних до використання протитанкових ракетних установок на суму понад 90 млн грн.
Слідчі встановили, що до цього злочину причетні колишній керівник одного з департаментів Міноборони та двоє колишніх керівників оборонного підприємства.
Слідчі Служби безпеки України повідомили вказаним особам про підозру за такими статтями:
Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань у особливий період, що спричинило тяжкі наслідки.
Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.
Службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.
«Всі, хто наживається на армії, нестимуть відповідальність і отримають справедливе покарання», — наголосив Кравченко.
До слова, раніше працівники ДБР викрили злочинну організацію, яка розкрадала бюджетні гроші, виділені на закупівлю харчів для ЗСУ. Через це до військових частин постачалися неякісні та протерміновані продукти.