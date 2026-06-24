"Непридатних до служби в Україні не існує"?: нардеп зробив заяву, але забув про наказ

Нардеп Олександр Федієнко

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Народний депутат Олександр Федієнко, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, заявив, що в українському законодавстві нібито немає категорії «непридатний до військової служби».

Про це нардеп сказав під час ефіру «Радіо Свобода», коментуючи питання проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

«Непридатних в Україні не існує, згідно із законодавством», — заявив член профільного парламентського комітету із питань оборони, мобілізації та військової служби, Олександр Федієнко.

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За його словами, кожен військовозобов’язаний має пройти медичний огляд, а рішення про можливість служби ухвалюється виключно за станом здоров’я.

Однак у наказі Міністерства оборони України №402, який регулює порядок проведення військово-лікарської експертизи у Збройних силах України, прямо передбачена категорія «непридатні до військової служби».

Документ визначає кілька варіантів висновків ВЛК, серед яких:

придатний до військової служби;

тимчасово непридатний;

обмежено придатний (цей статус згодом було скасовано);

непридатний до військової служби.

Категорія «непридатний» застосовується у випадках, коли стан здоров’я людини через певні захворювання або порушення не дозволяє виконувати військовий обов’язок.

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Відповідне рішення ухвалює саме військово-лікарська комісія після медичного обстеження.

Що відомо про наказ №402

Наказ №402 є чинним від 2008 року і є основним документом, який визначає правила військово-лікарської експертизи у ЗСУ.

Ймовірно, плутанина в заяві нардепа могла виникнути через зміни у законодавстві щодо військово-облікових категорій. Зокрема, в Україні скасували поняття «обмежено придатний», однак категорія «непридатний» залишилася.

Нагадаємо, в Міноборони показали контракти для військових у тилу. Відомство запровадило новий базовий контракт для військовослужбовців терміном на 2 роки. Там заявили про справедливішу систему служби та виплат для тилових спеціалістів і фахівців забезпечення.

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