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"Непридатних до служби в Україні не існує"?: нардеп зробив заяву, але забув про наказ
Народний депутат із комітету нацбезпеки здивував заявою про ВЛК.
Народний депутат Олександр Федієнко, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, заявив, що в українському законодавстві нібито немає категорії «непридатний до військової служби».
Про це нардеп сказав під час ефіру «Радіо Свобода», коментуючи питання проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).
«Непридатних в Україні не існує, згідно із законодавством», — заявив член профільного парламентського комітету із питань оборони, мобілізації та військової служби, Олександр Федієнко.
За його словами, кожен військовозобов’язаний має пройти медичний огляд, а рішення про можливість служби ухвалюється виключно за станом здоров’я.
Однак у наказі Міністерства оборони України №402, який регулює порядок проведення військово-лікарської експертизи у Збройних силах України, прямо передбачена категорія «непридатні до військової служби».
Документ визначає кілька варіантів висновків ВЛК, серед яких:
придатний до військової служби;
тимчасово непридатний;
обмежено придатний (цей статус згодом було скасовано);
непридатний до військової служби.
Категорія «непридатний» застосовується у випадках, коли стан здоров’я людини через певні захворювання або порушення не дозволяє виконувати військовий обов’язок.
Відповідне рішення ухвалює саме військово-лікарська комісія після медичного обстеження.
Що відомо про наказ №402
Наказ №402 є чинним від 2008 року і є основним документом, який визначає правила військово-лікарської експертизи у ЗСУ.
Ймовірно, плутанина в заяві нардепа могла виникнути через зміни у законодавстві щодо військово-облікових категорій. Зокрема, в Україні скасували поняття «обмежено придатний», однак категорія «непридатний» залишилася.
Нагадаємо, в Міноборони показали контракти для військових у тилу. Відомство запровадило новий базовий контракт для військовослужбовців терміном на 2 роки. Там заявили про справедливішу систему служби та виплат для тилових спеціалістів і фахівців забезпечення.