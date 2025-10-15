Бригадний генерал СБУ очолить Одеську МВА: хто такий Сергій Лисак

Сергій Лисак / © Дніпропетровська ОДА

На тлі гучного політичного скандалу, пов’язаного з позбавленням громадянства мера Одеси Геннадія Труханова, президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про створення Одеської міської військової адміністрації (МВА).

Керувати ключовим південним регіоном призначили бригадного генерала Сергія Лисака, який до цього очолював Дніпропетровську ОВА.

ТСН.ua зібрав ключові факти з біографії Сергія Лисака, його стиль керівництва та інформацію про його наступника на Дніпропетровщині.

Хто такий Сергій Лисак

Про Сергія Лисака інформації у відкритому доступі є небагато. Зокрема, як зазначає видання BBC, в офіційних публікаціях про нього немає навіть дати його дня народження.

Відомо, що у 2014-2015 та 2017 роках Сергій Лисак брав участь у Антитерористичній операції на Донбасі. Як повідомляє Думская, Лисак служив у контрдиверсійному підрозділі та був відзначений державною нагородою

До участі в АТО, Лисак проходив службу на оперативних та керівних посадах в УСБУ в різних регіонах.

Сергій Лисак / © Дніпропетровська ОДА

З 2020 до 2022 року був керівником управління СБУ в Житомирській області. — орденом «За мужність» III ступеня.

У липні 2022 року його призначили начальником Служби безпеки України у Дніпропетровській області.

Сергій Лисак брав участь у бойових діях від перших років війни з Росією. У березні 2022 року президент України надав йому звання бригадного генерала.

На посаду головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації його було призначено у лютому 2023 року. На цій посаді він замінив Валентина Різниченка.

Журналісти BBC зазначають, що Лисак має виражену хорошу фізичну форму, що свідчить про його любов до спорту.

Сергій Лисак / © Дніпропетровська ОДА

Там зазначають, що він займається греко-римською боротьбою та є віцепрезидентом української федерації цього виду спорту.

Також відомо, що Лисак перебуває у шлюбі та має дитину.

Стиль керівництва

Сергій Лисак вважається дуже системним та дисциплінованим чиновником, який працює, керуючись військовою логікою, зазначає Еспресо.

Як зауважує видання, він уникає публічності та рідко спілкується з журналістами. Натомість Лисак відомий як керівник, який робить ставку на безпеку і чіткий порядок — саме те, що зараз необхідно на його посаді.

У Дніпрі його цінували за вміння налагоджувати злагоджену співпрацю між військовими, поліцією та іншими правоохоронними органами, а також за швидку координацію відновлювальних робіт після ворожих обстрілів.

Коли Лисак прийшов керувати на Дніпропетровщині, в інтерв’ю Суспільному він розповідав, що «не збирається ні з ким домовлятися».

Сергій Лисак / © Дніпропетровська ОДА

«Я не збираюся ні з ким, ні про що домовлятися. Є чіткі функціональні обов’язки, які люди повинні виконувати… Розумію, що з багатьма людьми нам не по дорозі. І запевняю, що ці люди вже написали заяви за власним бажанням про звільнення», — зазначав Лисак.

Як зазначає Еспресо, попри те, що на адресу Лисака немає прямих звинувачень у корупції, є певна настороженість, адже він є людиною системи СБУ. Критики вважають, що його «силовий» стиль управління може бути надто жорстким для цивільного міста.

Тим часом ВВС зауважує, що наразі роботу Лисака у Дніпрі важко оцінити. Медійники зазначають, що не варто очікувати високих показників економічного зростання від регіону, який був прифронтовим, а зараз став повноцінно фронтовим.

Водночас Дніпро залишався і залишається критично важливим хабом для логістики, медицини та військових операцій на півдні та сході країни.

Примітно, що голова адміністрації Сергій Лисак не фігурував у гучних скандалах чи внутрішніх конфліктах.

«Лисак був на доброму рахунку у центральної влади: наприклад, минулого року кілька разів саме він представляв „План перемоги“ Володимира Зеленського на засіданнях місцевих рад у європейських країнах», — зазначає видання.

Призначення на посаду керівника Одеської МВА

Президент Володимир Зеленський 14 жовтня позбавив мера Одеси Геннадія Труханова громадянства України. Водночас глава держави доручив головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському розглянути можливість створення Одеської міської військової адміністрації.

Згодом, 15 жовтня стало відомо, що в Одесі буде створено військово-цивільну адміністрацію, відповідний указ з’явися на сайті Президента України.

© скриншот

Керівником Одеської МВА Зеленський призначив голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

© скриншот

«Сьогодні закінчую свою роботу на посаді начальника Дніпропетровської ОВА. Позаду — чималий шлях, пройдений за понад 2,5 роки.

Він був сповнений викликів, перед якими ворог ставив щодень. Втім, з командою не відступали від чітких пріоритетів. Серед них — допомога Силам оборони, розвиток ветеранської політики, соціального, реабілітаційного та освітнього напрямків. І попереду — не менш відповідальні задачі. Дякую Президенту Володимиру Зеленському за довіру. Очільникам районів та громад за злагоджену роботу. Всім, хто був поряд, за підтримку.А ще спасибі області та її неймовірним людям. Честю було працювати тут! — написав Сергій Лисак 15 жовтня у Facebook.

Як повідомляє видання Думская, бригадний генерал уже прибув до Одеси, де готується сесія міськради, на якій депутатів ознайомлять з указами президента про анулювання українського громадянства міського голови Геннадія Труханова і про створення військової адміністрації.

Офіційне представлення в міськраді пана Лисака як голови одеської міської військової адміністрації відбудеться 16 жовтня.

Варто зауважити, що міська військова адміністрація (МВА) є тимчасовим державним органом, що функціонує лише під час воєнного стану. Її ключова місія — забезпечення оборони, громадської безпеки та здійснення функцій місцевого самоврядування, перебираючи на себе повноваження міської ради. На противагу цьому, міська рада — це орган місцевого самоврядування, який постійно діє, відповідальний за представництво інтересів мешканців міста.

Хто очолюватиме Дніпропетровську ОДА замість Лисака

Президент України тимчасово поклав виконання обов’язків голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації на Владислава Гайваненка.

Відповідний указ №788/2025 оприлюднили 15 жовтня 2025 року на сайті глави держави.

За даними із відкритих джерел, Гайваненко не є новачком у регіональній владі, оскільки кілька років працює в системі Дніпропетровської ОДА.

Владислав Гайваненко / © Дніпропетровська ОДА

До цього він мав значний досвід роботи в Національній поліції, де обіймав керівні посади.

У 2025 році його призначили заступником голови Дніпропетровської обласної адміністрації. Згідно з його офіційною декларацією, Гайваненко володіє нерухомістю, транспортними засобами та має заощадження як у гривні, так і в іноземній валюті.

Гайваненко буде виконуватиме обов’язки голови ОДА тимчасово доти, доки постійний очільник не буде призначений указом Президента України.

Раніше ТСН.ua писав про те, що відомо про гучний скандал із позбавленням мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства. Пропри докази, які надала СБУ, посадовець не готовий поступитися своїм кріслом.

