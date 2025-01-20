"Нереальна історія": боєць, попри поранення та хімічне отруєння, 2 місяці сам тримав позицію

Захисник Сергій Мушик отримав "Золоту Зірку" Героя України за подвиг на фронті – боєць майже 2 місяці сам утримував позиції.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів директор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець.

В мирному житті Сергій працював лісівником. Навесні його мобілізували просто з роботи – і невдовзі чоловік уже був на фронті.

"Поранений солдат майже 2 місяці один утримував позиції. На перший погляд здається, що це нереальна історія. Але це – про нашого лісівника з Рівненщини Сергія Мушика", – йдеться в повідомленні.

59 днів боєць самотужки утримував позицію поблизу Кліщіївки Бахмутського району. Попри чотири поранення та хімічне отруєння, він відмовився від евакуації, самостійно надавав собі допомогу та продовжував боротьбу. Відбивши понад 10 штурмів ворога, Сергій залишався на передовій, виконуючи завдання навіть після втрати побратимів.

Після повернення додому на кілька годин Сергій віддав нагороду матері. Наразі боєць уже повернувся на передову.

Нагадаємо, захисник Маріуполя дізнався, що у нього є син, лише через 2,5 роки – коли повернувся з полону.

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