Нерівність у мобілізації: експерт пояснив, як вирішити проблему

Якщо в суспільстві 40-50% — це робітничі й аграрні професії, зрозуміло, що саме з цих сфер буде найбільше мобілізованих. Але для уникнення популістичних заяв в армії має бути якісна комунікація.

Про це в ефірі День.LIVE сказав Іван Тимочко.

«Повинен бути діалог і обґрунтування, роз’яснення, бо ж армія — це всі українські громадяни з різними уподобаннями, моральними, смаковими, життєвими. Це нормальний процес. Важливо, щоб всі ефективно та якісно виконували свою роботу», — пояснив експерт.

Є приклад із держслужбовцями. Серед людей нерідко лунають заяви про те, що «потрібно мобілізувати всіх чиновників». Цифри говорять про те, що зі 160 тисяч службовців 120 тисяч становлять жінки. Лишається 40 тисяч, з яких частина не підходить за віком. З умовних 20 тисяч решти — пʼять чи шість тисяч призвано.

«Отже, ми можемо говорити з тих держслужбовців, які придатні, призвали 25%. У відсотках це багато, за кількістю — мало. Я кажу завжди, коли ми говоримо про відсотки, потрібно роз’яснювати, звідки вони походять, яка їхня базова складова. Тоді це не звучить популістично», — завершив Тимочко.

