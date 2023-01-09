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Нерухомість, земля та гроші: СБУ арештувала майно міністра освіти часів Януковича

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Нерухомість, земля та гроші: СБУ арештувала майно міністра освіти часів Януковича

Фото: УНІАН

Працівники СБУ арештували майно міністра освіти часів Віктора Януковича на понад 2 млн доларів.

На майно колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника, підозрюваного у державній зраді, накладено арешт.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Загальна сума арештованих активів становить більше ніж 2 млн доларів. Це нерухомість, земельні ділянки та гроші в іноземній валюті.

© СБУ
Фото: СБУ

Для того, щоб приховати свої статки від можливої конфіскації на користь держави, фігурант заздалегідь переписав їх на своїх родичів. Втім, СБУ викрила цю схему і отримала дозвіл суду на арешт активів ексрегіонала.

Серед них:

  • ½ квартири в історичній частині Києва площею 126 кв. м
  • житловий будинок площею понад 600 кв. м
  • 5 земельних ділянок в елітному котеджному містечку поблизу столиці загальною площею майже 1 га
  • банківський рахунок на 147 тисяч доларів
©

Нагадаємо, що у листопаді минулого року за матеріалами СБУ Табачнику було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Дата публікації
Перегляди
1168
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