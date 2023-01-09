Нерухомість, земля та гроші: СБУ арештувала майно міністра освіти часів Януковича

Працівники СБУ арештували майно міністра освіти часів Віктора Януковича на понад 2 млн доларів.
На майно колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника, підозрюваного у державній зраді, накладено арешт.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Загальна сума арештованих активів становить більше ніж 2 млн доларів. Це нерухомість, земельні ділянки та гроші в іноземній валюті.
Для того, щоб приховати свої статки від можливої конфіскації на користь держави, фігурант заздалегідь переписав їх на своїх родичів. Втім, СБУ викрила цю схему і отримала дозвіл суду на арешт активів ексрегіонала.
Серед них:
- ½ квартири в історичній частині Києва площею 126 кв. м
- житловий будинок площею понад 600 кв. м
- 5 земельних ділянок в елітному котеджному містечку поблизу столиці загальною площею майже 1 га
- банківський рахунок на 147 тисяч доларів
Нагадаємо, що у листопаді минулого року за матеріалами СБУ Табачнику було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Читайте також: