Нерухомості в Іспанії на 100 млн гривень: нардеп Герега з дружиною подали декларації за два роки

Згідно з деклараціями за 2021 та 2022 роки Герега та його дружина Галина мають посвідку на довгострокове проживання в Іспанії.

Співвласник мережі гіпермаркетів "Епіцентр", народний депутат України Олександр Герега у щорічних деклараціях вказав, що з 2021 року має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії, а також нерухомість в цій країні – житловий будинок та земельні ділянки сукупною вартістю близько 100 мільйонів гривень.

Про це повідомляють "Схеми" (Радіо Свобода) із посиланням на Державний реєстр декларацій, публічний доступ до якого НАЗК відновило 10 грудня.

Журналісти "Схем" також звернулися до пресслужби народного депутата за роз'ясненням підстав для отримання посвідки довгострокове проживання в Іспанії та її мети. Відповіді поки не надійшло.

Нерухомість подружжя

Тож, нардеп має у власності декілька об’єктів нерухомості в Іспанії, а саме:

житловий будинок площею 455 квадратних метри і вартістю близько 3 мільйонів гривень,

"ізольоване житло" та земельну ділянку площею 3180 квадратних метри, ціною у понад 62 мільйона гривень,

"ділянку з житлом" площею 1378 квадратних метрів та вартістю понад 30 мільйонів гривень.

Галина Герега

Всі ці об’єкти записані на дружину депутата – Галину Герегу. У неї ж, відповідно до декларації, сукупно понад 1 мільйон євро на рахунках в двох іспанських банках у Валенсії.

Згідно з даними, які є в розпорядженні "Схем" від джерел із доступом до бази про перетин кордону, від початку повномасштабного вторгнення і до травня 2023 року Олександр Герега провів поза межами України загалом 209 днів.

Раніше стало відомо про коштовну нерухомість подружжя Герег в іспанському містечку Бенікасім, частину з якої місцеві медіа оцінили у майже шість мільйонів євро. Дві сусідні ділянки там Галина Герега придбала у 2017 і 2018 роках.

Нагадаємо, ТСН.ua раніше повідомляв, що від початку війни Олександр і Галина Гереги втратили статуси мільярдерів.

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