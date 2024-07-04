Нерви зі сталі: ЗСУ показали, як бронетранспортер прорвався на наші позиції під обстрілом РФ (відео)

Епізод був знятий у районі Куп'янська та Сватова.

Український бронетранспортер виробництва Нідерландів YPR-765 бригади "Сталевий Кордон" продемонстрував себе під рясним вогнем противника на відкритій замінованій місцевості. Він впевнено прорвався на наші позиції, щоб замінити воїнів та евакуювати поранених.

Про це написав журналіст Юрій Бутусов.

"Саме так виглядають нерви зі сталі!" – зазначив він.

Бронетранспортер ЗСУ впевнено прорвався на наші позиції під обстрілом РФ

Бутусов додає, що російські окупанти розрядили по бронемашині два повні пакети РСЗВ "Град" і 15 снарядів зі ствольної артилерії.

Нагадаємо, бійці 3-ї ОШБр показали, як вибивають ворога з позицій на Харківщині. Вони напрочуд ефектно розкидали окупантів.

Бійці "Азову" показали ліквідацію окупанта поблизу нещодавно відбитих позицій

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