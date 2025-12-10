Смерть сина Каденюка: поліція розкрила нові деталі (відео)

Поліція у квартирі, де було знайдено мертвого чоловіка / © Поліція Києва / Facebook

Реклама

Загибель 41-річного сина першого українського космонавта Леоніда Каденюка, якого вранці 10 грудня виявили в квартирі на вулиці Лесі Українки у Києві з ножовими пораненнями, розслідують як умисне вбивство із додатковою позначкою «самогубство».

Про це повідомили у поліції Києва.

Слідчі з’ясували, що загиблий упродовж тривалого часу мав депресивні розлади, що відображалось на його поведінці. Напередодні ввечері у чоловіка стався черговий нервовий зрив, а на ранок матір виявила його без ознак життя та повідомила до поліції.

Реклама

Попередньо встановлено, що на момент події вхідні двері до квартири були зачинені та не мають слідів зламування, а ніж, яким, ймовірно, було завдано тілесних ушкоджень, загиблий тримав у руці.

Крім того, опитані мешканці будинку повідомили, що жодного шуму чи звуків боротьби не чули.

На місці події працювали слідчі, криміналісти, оперативні працівники та судово-медичний експерт, які провели першочергові слідчі дії, проаналізували відео з камер спостереження та опитали свідків.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство із додатковою відміткою «самогубство».

Реклама

Тіло чоловіка спрямовано для проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше вдова космонавта Леоніда Каденюка категорично заперечила інформацію про начебто причетність родича до смерті сина Дмитра, назвавши її «повною брехнею».