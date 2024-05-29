Нещадно били кийками: відео жорстоких катувань у колонії на Полтавщині і шокувальне зізнання в'язня

За словами одного із ув'язнених, крім жорстокого побиття, з в'язнів вимагали гроші, аби уникнути зґвалтування.

У Мережі опублікували відео жорстокого побиття і катування ув'язненого у "Божківській виправній колонії" (БВК) №16 на Полтащині.

Відео опублікувала організація "Захист в’язнів України".

На кадрах видно, як спочатку троє, а потім п'ятеро наглядачів жорстоко катують чоловіка. Очевидно, це новоприбулий ув'язнений, бо на ньому ще цивільний одяг, а не тюремна спецформа. Чоловіки поставили в'язня до стіни і жорстоко били кийками і ручкою від граблів. Судячи з контексту, в'язня хотіли примусити прибрати територію, а він відмовлявся, бо це означає "перехід" у найнижчу "касту" зеків.

Увага! Відео містить жорсткий контент зі сценами насильства, нецензурну лексику і має обмеження за віком 18+

Цю версію підтверджує і "Захист в’язнів України". За даними правозахисників, у колонії задокументована практика жорстокої зустрічі новоприбулих в’язнів.

"Після прибуття, застосовуючи фізичне насилля та погрози зґвалтуванням з подальшим розподіленими в так звану касту "ображених" – в’язнів примушували під відеозапис робити прибирання території", – йдеться в повідомленні.

В організація "Захист в’язнів України" наголосили: злам волі та особистості новоприбулих в'язнів – це стала практика, яка лишилася з радянських часів.

"Боячись розголошення фактів приниження в’язні бояться скаржитися навіть після звільнення. Спосіб управління людьми шляхом фізичних, психологічних знущань, шантажування, залякування та погрози помсти – залишився в Україні ще з часів Радянського Союзу", – зазначають правозахисники.

Ще один в'язень розповів на камеру (його обличчя залишили прихованим), що у БВК №16 адміністрація виправного закладу вимагала з в'язнів по 10 тис. грн щомісяця. В іншому разі їм погрожували зґвалтуванням іншими в'язнями, які були наближені до адміністрації.

"Якщо ти не хочеш, щоб тебе в ж*** ї**** (ґвалтували), то плати 10 тисяч щомісяця. Тоді тебе не чіпатимуть. А якщо ти будеш скаржитися, тобі п**да. Мене "законтачили" (опустили до найнижчої касти ув'язнених. - Ред.), а потім сказали .... (примусили до орального сексу. - Ред.). Адміністрація це все покриває", - розповів в'язень.

Увага! Відео містить нецензурну лексику і має обмеження за віком 18+

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, стало відомо, що ДБР викрило масштабну систему катування в’язнів у колоніях. Зокрема, йдеться про "Божковську виправну колонію" №16 у Полтавській області. Жертвами були майже всі, хто потрапляв до колонії.

Міністр юстиції Денис Малюська підтвердив, що йдеться про Божковську виправну колонію. За його словами, події відбувалися 2022-го та частково 2023 року.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Це шок! Били ногами, гумовими кийками та палицями: моторошний скандал у вʼязницях!