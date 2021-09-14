Нещадно бив ногами і руками по голові: на Прикарпатті чоловік затовк до смерті жінку (фото)

Нещадно бив ногами і руками по голові: на Прикарпатті чоловік затовк до смерті жінку (фото)

На ранок жінка була мертвою.

В Івано-Франківській області 43-річний чоловік до смерті побив свою 45-річну співмешканку. Кривдник бив жінку руками та ногами по голові.

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Про це повідомила пресслужба поліції Івано-Франківщини у вівторок, 14 вересня.

"Минулих вихідних до поліції Верховинщини надійшло повідомлення, що в одному із сіл району, в приватному будинку, виявлено мертву жінку", - розповідають у поліції.



Під час огляду місця події правоохоронці виявили у будинку тіло 45-річної місцевої мешканки з тілесними ушкодженнями, які вказували на явні ознаки насильницької смерті. Працівники поліції з’ясували, що напередодні під час розпиття спиртних напоїв між 43-річним власником помешкання та його співжителькою виникла суперечка.



Під час конфлікту чоловік руками і ногами завдав жінці численних ударів в голову. Після цього захмелілий господар будинку пішов спати, а прокинувшись, виявив жінку мертвою.



В подальшому, зрозумівши що накоїв, зловмисник прибрав у помешканні та спалив свій одяг, аби приховати сліди злочину, а родичам сказав, що жінка померла.

Слідчі затримали зловмисника і оголосили йому про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про спричинення умисних тяжких тілесних ушкоджень. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.



Суд невдовзі обере затриманому запобіжний захід.

Нагадаємо, у Львівській області чоловік палицею забив до смерті односельчанина.

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