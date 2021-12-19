Нещасний випадок у шахті у Дніпропетровській області: під час виймання вугілля постраждали троє гірниківиків

Нещасний випадок у шахті у Дніпропетровській області: під час виймання вугілля постраждали троє гірниківиків

Усі постраждалі доправлені до лікарні

На шахті Дніпровська у Павлограді стався нещасний випадок, в результаті якого постраждали троє шахтарів.

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Про це повідомляють на сайті компаніє ДТЕК, якій належить шахта.

Подія сталася учора, 18 грудня, у 1101 лаві. Під час виймання вугілля стався розрив кріплення тягового ланцюга видобувного комбайна, внаслідок чого було травмовано трьох робітників, які перебували в лаві.

Постраждалим надали першу допомогу та доправили до Павлоградської лікарні інтенсивного лікування. За словами медиків, шахтарі отримали травми легкої та середньої тяжкості, їхній стан стабільний.

"Двоє з них перебувають під наглядом лікарів у реанімації Павлоградської лікарні. Одному з них прооперували руку. Іншому не потрібне оперативне втручання, він на загальному медикаментозному лікуванні. Ще одного постраждалого направили до Дніпропетровської обласної лікарні. Там йому провели операцію на обличчі. Він у стабільно тяжкому стані, у свідомості", - повідомляють у ДТЕК.

У компанії зазначили, що лікування постраждалих відбувається за рахунок ДТЕК.

Нагадаємо, що у м. Соснівка, що поблизу Червонограда, Львівської області стався обвал у шахті "Надія". Через це загинув 35-річний шахтар.

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