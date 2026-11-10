Ремонти Пшонка-стайл, крокодил та люксові авто: на що витрачали гроші фігуранти справ про корупцію в Україні (фото)

На що витрачали гроші фігуранти справ про корупцію в Україні / © ТСН.ua

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Поки мільйони українців через війну втрачають домівки та змушені жити в тісних модульних містечках, корупціонери облаштовують своє житло елементами кричущої розкоші та ховають гроші де тільки можна. Позолочені палаци, пентхауси з крокодилами, мільйони готівки у вбиральнях та елітні таунхауси за кордоном вражають помпезністю. Водночас арештоване майно втікачів роками приносить їм прибутки замість допомоги державі.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про житло та статки українських корупціонерів, яких найбільше обговорюють у суспільстві.

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Любитель крокодилів та позолоти із Дніпра

Днями українські соцмережі облетіли фото елітних апартаментів з басейном, великою кількістю позолоти та крокодилом, які розташовані в одному із дніпровських житлових комплексів. За даними низки українських медіа, ймовірним власником житла є колишній кандидат у депутати Дніпропетровської облради, спортсмен і бізнесмен Владислав Соколов, який може бути причетним до справи про розкрадання коштів на будівництві шкільного сховища та захисних споруд для енергооб’єктів на Київщині.

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На оприлюднених кадрах видно розкішне житло з позолоченими колонами, червоними шпалерами, ліпниною, басейн із фресками античних палаців, масивними дверима в золотих узорах. «Родзинкою» інтер’єру став тераріум з крокодилом.

Фото із помешкання фігуранта справи про корупцію в енергетиці / © Telegram / Сергій Стерненко

Фото із помешкання фігуранта справи про корупцію в енергетиці / © Telegram / Сергій Стерненко

Авто фігуранта справи про корупцію в енергетиці / © Telegram / Сергій Стерненко

В Україні часто такий стиль називають «стилем Пшонки» або простіше - «Пшонка-стайл». Так в народі охрестили надмірну показну розкіш, якою колись відзначився будинок ексгенпрокурора України Віктора Пшонки, який утік з країни у 2014 році. Цим виразом також описують інтер’єри чи загальний стиль життя, де намагаються продемонструвати своє багатство за допомогою дешевих ефектів, награного пафосу та повного несмаку.

«Замість саркофагів на підстанціях у компанії, яка отримала кошти на це, зʼявилися „царські“ інтер’єри з позолотою, мармуровими колонами в багаторівневому пентхаусі, критий басейн, тераріум зі справжнім (!) крокодилом та Rolls-Royce. Але ключове питання інше: чи будуть відповідати за це люди, які підписували такі плани стійкості? Як взагалі чорти без оргтехніки та штату для виконання робіт могли отримати фінансування?» — написав у своєму Telegram-каналі Колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко.

Зауважимо, що наразі немає офіційного підтвердження про те, що виявлене майно пов’язано з одним кримінальним провадженням.

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У Мережі українці висміяли розкішний маєток фігуранта справи про корупцію в енергетиці.

Найбільше обговорень викликав тераріум із рептилією: соцмережі іронізують, що крокодил має кращі умови, ніж більшість киян, або ж жартують про новий «екзотичний захист» для ТЕЦ.

Реакція українців у соцмережі Threads на опубліковані фото із помешкання фігуранта справи про корупцію / © соцмережі

Реакція українців у соцмережі Threads на опубліковані фото із помешкання фігуранта справи про корупцію / © соцмережі

Реакція українців у соцмережі Threads на опубліковані фото із помешкання фігуранта справи про корупцію / © соцмережі

Окремим архітектурним шедевром користувачі назвали контраст позолоти з дешевими металопластиковими дверима. Чимало уваги привернув і величезний портрет господаря, якого висміяли за самолюбування.

Реакція українців у соцмережі Threads на опубліковані фото із помешкання фігуранта справи про корупцію / © соцмережі

Розкішна вілла колишнього генпрокурора Кравченка

Журналісти-розслідувачі «Схем» (Радіо Свобода) з’ясували, що у 2023 році теща ексгенпрокурора Руслана Кравченка Аліна Шкробанець інвестувала близько 670 тисяч доларів (близько 24,5 мільйона гривень за офіційним курсом НБУ на момент придбання) в елітний таунхаус у Дубаї.

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Інформацію про нерухомість площею понад 140 квадратних метрів у містечку Damac Lagoons журналісти отримали завдяки витоку даних із земельного департаменту Дубаю в межах проєкту Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Після розлучення з дружиною Іриною майно перейшло до нового власника, якого помічали в компанії його колишньої тещі, Андрія Кейбаша. Кейбаш керівник елітного ресторану La Veranda в Києві.

Вілла родичів Руслана Кравченко в Дубаї / Джерело: Радіо Свобода / © скриншот

У коментарі журналістам Аліна Шкробанець зазначила, що не купувала віллу в Дубаї.

«Я нічого не купувала в Арабських Еміратах, — сказала Шкробанець, — Я зараз у світлі цих реалій, які є, я думаю, чи не могли мене використати? Бо я не купувала. Мені не треба нерухомість в Дубаях», — розповіла Аліна.

На запитання про те, хто міг скористатися її особистими даними, жінка не дала відповіді. Водночас вона зазначила, що вони з керівником La Veranda Андрієм Кейбашом знайомі й товаришують, проте ніколи не обговорювали жодних тем, пов’язаних із нерухомістю.

Преміальний Mercedes та власний бізнес дружини «Канцлера» (Сергія Кропиви)

Дружина колишнього посадовця Офісу Генпрокурора Сергія Кропиви, який фігурує у справі НАБУ «Карфаген», торік придбала преміальний Mercedes за майже п’ять мільйонів гривень. 37-річна Ірина займається ресторанним бізнесом, а у 2026 році заснувала компанію з оренди устаткування «Power Point».

Офіційної нерухомості, крім дорогого авто, вона не має. Журналісти також з’ясували, що у 14 років жінка отримала паспорт РФ, який наразі недійсний, а її батьки досі залишаються громадянами Росії. Подружжя виховує трьох доньок, проте статус їхніх стосунків невідомий.

Скринштот із відео / © Hromadske.ua

Царські хороми депутата із Закарпаття

На початку 2026 року депутату Берегівської районної ради, що на Закарпатті, Арсенію Богару оголосили підозру в недекларуванні понад 8,3 млн гривень. За даними слідства, він приховав автомобіль Ford Mustang, а також купівлю та продаж елітного Mercedes-Benz S-Class за 3,75 млн грн при офіційних доходах за 20 років менше 227 тисяч гривень.

На оприлюднених прокуратурою фото з вручення підозри видно, що за незадекларовані кошти депутат оздобив своє житло в розкішному стилі з позолоченою ліпниною, розписами, антикварними меблями та балконом із золотими перилами.

Вручення підозри депутату на Закарпатті / © Прокуратура Закарпатської області

Вручення підозри депутату на Закарпатті / © Прокуратура Закарпатської області

Вручення підозри депутату на Закарпатті / © Прокуратура Закарпатської області

Обшуки голови Хмельницької МСЕК стали справжнім резонансом для суспільства

Наробили галасу в Мережі також фото обшуків у трикімнатній квартирі родини керівниці Хмельницького обласного центру МСЕК Тетяни Крупи, яку підозрюють в організації схем із фіктивною інвалідністю, незаконному збагаченні, недекларуванні коштів тощо.

Її спосіб зберігання готівкі широко обговорювало українське суспільство. За словами правоохоронців, у помешканні знайшли 5 млн 244 тис. дол., 300 тис. євро та понад 5 млн грн. Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку: в шафах, шухлядах, нішах, навіть у вбиральні біля туалетного паперу.

Під час обшуку жінка намагалась позбутися частини грошей та викинула дві сумки з пів мільйона доларів США через вікно.

Її чоловік Володимир Крупа фотографувався зі знайденими правоохоронцями грошима, просто лежачи на ліжку. Це фото миттєво стало мемом.

За даними розслідувань, у 2025 році родина Крупи володіла десятками об’єктів нерухомості (близько 30 об’єктів), земельними ділянками (близько 63 га), а також об’єктами незавершеного будівництва (садові та житлові будинки на Хмельниччині, зокрема недобудований будинок площею 590 м² у Хмельницькому).

За даними медіа, Тетяна та Володимир Крупи володіють корпоративними правами (по 25%) та є бенефіціарами компанії ТОВ «Солар-Інвест» (яка приносить дивіденди) та ТОВ «Ленд Капітал-2017». Також у власності є незначна кількість криптовалюти.

Розкішні маєтки українських прокурорів і суддів

Журналісти також дослідили елітну нерухомість українських прокурорів, суддів та ексчиновників, яку ті виставили на продаж. Зокрема, найбагатший прокурор України за 2016 рік Юрій Кривобок продає за 5,5 мільйона доларів маєток у Конча-Заспі площею понад тисячу квадратних метрів. У Козині пустує недобудований будинок дружини одіозного екссудді Олега Бачуна, який фіктивно поновлювався на посаді, мав пожиттєве утримання та підозрювався НАБУ у провокації хабаря.

Елітна нерухомість українських прокурорів, суддів та ексчиновників / © ТСН

У Солом’янському районі Києва за 5 мільйонів продають маєток Олега Шепіти — кума соратника Медведчука Тараса Козака та колишнього заступника голови пенітенціарної служби. Крім того, у заповідній зоні Голосіївського району продається «диснеївський замок» колишнього прокурора часів Януковича Вадима Гаєвого, у якого, за даними журналістів, помешкання придбав Євген Ясний, раніше засуджений умовно за смертельну ДТП.

Найкумедніші фейли та меми українських корупціонерів

Під час розслідувань НАБУ та СБУ з’ясували, що українські нардепи й судді використовували доволі комічні шифри, щоб називати хабарі на сотні тисяч доларів. Замість грошей у розмовах фігурували «котлети», «плюшки», пакети з-під кави та «баночка з джином», а самі виправдання підозрюваних згодом ставали популярними мемами.

У сюжеті ТСН журналісти пригадали найяскравіші корупційні скандали: за що депутат Олександр Юрченко отримав дев’ять років ув’язнення, хто вимагав чверть мільйона під виглядом «джина», чому суддя вдавав подив через готівку в кавовій пачці та як фраза про «тихий похід у ліс» зруйнувала політичну кар’єру.

Детальніше про це дивіться у сюжеті:

Що сталося з елітним житлом зрадників України

Журналісти проєкту «Хапуга.ua» дослідили, чому тисячі квадратних метрів елітної нерухомості біглі посадовці та корупціонери часів Януковича змогли зберегти, продати чи здати в оренду, поки мільйони українців тісняться в модульних містечках або змушені повертатися в окупацію через брак житла.

Попри заяви АРМА про управління арештованими активами в інтересах внутрішньо переміщених осіб, реальність виглядає інакше:

маєток Миколи Азарова (колишній Прем’єр-міністр України) в центрі Києва вартістю близько мільйона доларів через суди та скасування арештів вдалося продати приватній особі — Ірині Шинкіній. Інші будинки його сина в селі Хлепча роками залишаються без управителів.

резиденція Віталія Захарченка (колишній міністр внутрішніх справ України) під Києвом площею понад 1300 квадратних метрів досі охороняється, а в мережі з’являються оголошення про оренду приміщень із цієї садиби, що дозволяє ексміністру заробляти через посередників.

майно Сергія Арбузова (колишній виконувач обов’язків Прем’єр-міністра України) у вигляді будинку на Обухівській після пожежі та зняття арештів перетворили на приватний ЖК від компанії «Комфорт Апартменс» із численними порушеннями та сумнівним введенням в експлуатацію.

фортеця Віктора Пшонки під Києвом вартістю 15 мільйонів доларів за десять років перетворилася на занедбаний замок із порожніми сусідніми будинками.

Водночас елітні готелі, квартири в урядовому кварталі та заміські палаци ворогів України або простоюють через недосконалі процедури АРМА, або приносять прибутки власникам. Лише після початку підготовки розслідування агентство оголосило про пілотний проєкт із передачі арештованого житла для ВПО та ветеранів.

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